Od petka, 7. srpnja, pa do nedjelje Split je ponovno domaćin svjetski poznatom festivalu elektroničke glazbe Ultra Europe. Za mnoge u Splitu to je prilika za dobru zaradu, ali na mnoge ostale ti se dani pretvaraju u noćnu moru zbog poplave mladih, uglavnom razuzdanih turista.

Splitska gradska uprava potrudila se da posjetiteljima Ultre što više izađe u susret.

'Za nuždu koristite zahode, a ne zidove'

''Svim našim gostima i posjetiteljima želimo da se u Splitu osjećaju ugodno i dobrodošlo, uz poštivanje pravila koja omogućavaju našim sugrađanima u centru grada nesmetan život'' stoji u objavi na službenoj Facebook stranici Grada Splita.

U Splitu su, naime, postavljene table s informacijama o pravilima ponašanja. Napominje se da je konzumiranje alkohola na javnim površinama zabranjeno, da se u bikinijima i bez majice može biti samo na plaži, da paze da ne budu preglasni te da za nuždu koriste zahode, a ne gradske zidove. Upozorava ih se i da kazne za nepridržavanje spomenutog iznose 300 eura. Novčanom kaznom u tom iznosu redom se kažnjava: konzumiranje alkohola na površini javne namjene, vršenje nužde na površinama javne namjene, spavanje u parkovima na travnjacima, trgovima i na drugim površinama javne namjene; konzumacija hrane ili pića na površini javne namjene, zadržavanje u ugostiteljskim objektima nakon kraja radnog vremena.

Policija upozorava na gužve i zastoje

Policijska uprava splitsko-dalmatinska poručila je da će provoditi mjere i radnje vezano uz osiguranje javnog okupljanja, a u petak, subotu i nedjelju od 19.30 sati do 6.30 sati redarska služba zajedno s policijskim službenicima uspostavit će blokadne punktove u užoj zoni sportskog kompleksa. Za sav promet bit će zatvorena ulica Hrvatske mornarice od raskrižja s ulicom Domovinskog rata do raskrižja s ulicom Ante Starčevića, ulica Mike Tripala od križanja s Putom Supavla do raskrižja s ulicama Velimira Terzića i Put Brodarice te ulica Put Brodarice.

''Savjetujemo građane da od petka do nedjelje, posebno u vrijeme najvećeg intenziteta prometa, izbjegavaju prometovanje u užoj zoni centra grada već da koriste alternativne pravce. Također, s obzirom na očekivani povećani intenzitet prometa, molimo građane za dodatno strpljenje te da prate upute i zapovijedi policijskih službenika'', poručuju iz splitske policije.

