Izgleda da je počela akcija pripremanja uvjeta za gradnju novog maksimirskog stadiona, na kojem igra Građanski nogometni klub Dinamo, piše u utorak Jutarnji list.

Kako se saznaje, Tomislav Tomašević, zagrebački gradonačelnik, sastao se nekoliko dana prije Nove godine s vodećim predstavnicima GNK Dinamo - Vlatkom Peras, predsjednicom Uprave, i počasnim predsjednikom Mirkom Barišićem, a tema je bila gradnja stadiona.

Došlo se i do prvih konkretnih rezultata, iako je pretjerano govoriti da je dogovor na pomolu. Ali, načelno, sada se znaju najmanje dvije stvari: prva, GNK Dinamo je definitivno spreman preuzeti na sebe gradnju novog maksimirskog stadiona, i drugo, zauzvrat je Grad Zagreb spreman dodijeliti Dinamu 99-godišnju koncesiju na korištenje tamošnjeg zemljišta.

Privremeni stadion u Sesvetama?

Usto, budući da bi rušenje sadašnjeg i gradnja novog stadiona mogli trajati dvije godine, Dinamo je za privremeno igranje svojih prvenstvenih utakmica spreman napraviti manji stadion, vjerojatno u Sesvetama.

Da su se razgovori o budućem stadionu pokrenuli s mrtve točke govori i podatak da je za kraj ovog mjeseca dogovoren novi susret Dinamova vodstva s gradonačelnikom Tomaševićem i njegovim suradnicima.

Moderan nogometni stadion

Također, sudionici sastanka iz prosinca ne žele govoriti o detaljima tog sastanka, ali smo dobili potvrdu da je bio konstruktivan i da postoji obostrana želja za uspjehom. "Želimo da Grad Zagreb dobije novi, moderan nogometni stadion. Nisu definirani nikakvi rokovi, ali mislimo da je to moguće realizirati do kraja ovog mandata", smatra jedan gradonačelnikov suradnik.

Uostalom, Tomislav Tomašević je u više navrata isticao da treba riješiti pitanje maksimirskog stadiona, premda je istovremeno bio izrazito kritičan prema modelu upravljanja unutar GNK Dinamo. Njegovi suradnici napominju da u Dinamu treba demokratizirati način upravljanja klubom, ali ne žele govoriti o konkretnim modelima, piše novinar Jutarnjeg lista Robert Bajruši.

Studenti u Maksimiru sljedećih godinu dana

No, dok se stadion ne sagradi njegovo će mjesto preuzeti studenti, i to Građevinskog, Arhitektonskog i Geodetskog fakulteta. To je na svojem Twitter profilu objavio profesor sportske ekonomije Sveučilišta u Zagrebu Tomislav Globan, a dekan Građevinskog fakulteta Stjepan Lakušić za Jutarnji list je potvrdio:

"Još nije ništa realizirano, ali izgledno je da ćemo se tamo preseliti do ožujka. To je privremeno rješenje dok traju radovi na obnovi naše matične zgrade. U Maksimiru bismo trebali biti godinu dana, a onda se vratiti."

Cijelu priču je inicirao dekan Arhitektonskog fakulteta Bojan Baletić.

"Imamo načelnu suglasnost Grada i Ministarstva obrazovanja, a ako to realiziramo, bit će potrebno napraviti sitne prenamjene kako bi se tamo mogla održavati predavanja", kaže Baletić.