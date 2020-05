GRAD NA JUGU HRVATSKE JE PRIJE 100 GODINA IMAO TRAMVAJ: ‘Kameni mostić je srušen kako bi vozilo moglo prolaziti…’

Osim što tramvaji i dalje funkcioniraju u Zagrebu i Osijeku te su nekada vozili i u Puli, oni su bili prijevozno sredstvo i u Dubrovniku

Kada govorimo o tramvaju kao prijevoznom sredstvu tada nam odmah napamet padaju električki vodovi koji omogućuju prometovanje tom vozilu. Naravno, bitna je i pruga jer tramvaj bez nje ne bi mogao voziti. Osim što tramvaji i dalje funkcioniraju u Zagrebu i Osijeku te su nekada vozili i u Puli, oni su bili prijevozno sredstvo i u Dubrovniku!

Tramvaja se dotaknuo Ivo Batričević, administrator Facebook grupe o Dubrovniku pa se osvrnuo na mostiće koji su bili u tom gradu na jugu Hrvatske. Jedan od njih morao je biti srušen kako bi mogao proći tramvaj, a cijelu objavu prenosi Dubrovački dnevnik:

“U povijesti Gruža i Lapada imali smo samo dva obalna mostića i oba su povezana sa tramvajem, a kako… Lijevo vidimo gruški mostić koji je napravljen pri proširenju puta u sami kraj 1910 godine za potrebe prolaska tramvaja jer prije toga sav promet je išo ispod volta. Taj mostić je kratko trajao jer nekon kratkog vremena su i taj dio u potpunosti nasuli te u grupi imamo original nacrte iz 1910. godine i glavni nosivi dio je bio željezni.

Slika desno je iz vremena prije 1928. godine te u samom kantunu vidimo kameni mostić koji je srušen 1928 za potrebe prolaska tramvaja te je taj dio tada i nasut. Ispod tog mostića je išlo more sve do orsana ljetnikovca, a čije ostatke i danas vidimo prekoputa diskonta Pemo.

“U Gružu su bila još dva mosta ali ona nisu bila uz more već su služila za prolazak željeznice na Kantafigu poviše puta kuda je bio promet vozila sve do nekih 80-tih godina i imali smo na Kantafigu željezni most koji je služio da pješaci idu poviše željeznice u luku te je on skinut u sami početak 80-tih godina. Danas imamo samo Most dr. Franje Tuđmana (stari naziv: Most Dubrovnik) koji se otvorio pred 18 godina i za par dana mu je godišnjica tj. 11 svibnja”, prenosi Dubrovački dnevnik Batričevićevu objavu.

