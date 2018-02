GRAD KOJI ZBOG NAPLATE PARKINGA ŽELI REFERENDUM: Potez kojim je gradonačelnik uspio ujediniti cijelu oporbu protiv sebe

Tri tjedna nakon što je uvedena naplata parkiranja u Zaprešiću, koja je u javnosti podigla ogromnu buku, ipak bi moglo doći do izmjena. Iako se ne vjeruje da bi naplata mogla biti ukinuta, do izmjena u cijenama moglo bi doći zahvaljujući i novom podnesenom amandmanu.

Odluka o uvođenju naplate parkinga Zaprešić je zatresla iz više aspekata. Dio građana žestoko je ustao protiv odluke ističući kako je samo riječ o novom nametu, a HDZ-ov gradonačelnik Željko Turk prvi put uspio ujediniti svu oporbu protiv sebe.

Vladajuća koalicija HDZ-HSS-HSU-BM365-HSLS prijedlog je pravdala velikom gužvom u prometu u gradu i nemogućnošću da se pronađe slobodno parkirališno mjesto.

Dok je dio građana ustao protiv novog nameta, dio se ipak složio s vladajućima. Danas, gotovo tri tjedna nakon uvođenja naplate, Dario Baća iz političke opcije Glas Zaprešića tvrdi da su pozitivni aspekti odluke itekako vidljivi.

“Znam da je dijelom možda riječ i o pritisku, no od 2000 stanara koji su trebali kupiti mjesečnu kartu, njih oko 1900 je to učinilo što znači da su prihvatili odluku. Jednako tako imamo dokument Komunalca koji pokazuje da je promet u mirovanju, i u prvoj i u drugoj zoni, naplate parkiranja uređeniji. Posebice se to odnosi na prvu zonu gdje je prije bilo nemoguće pronaći slobodno parkirališno mjesto. Potvrdili su mi to i stanari koji ondje žive”, opisuje Baća te dodaje kako se i u njegovom dijelu grada u drugoj zoni situacija promijenila.

“Kod nas na Trgu mladosti smo u večernjim satima kružili okolnim ulicama tražeći parkiralište. Sada više nije tako. I predstavnici stanara iz zgrada su mi rekli da se sada nađe slobodnih mjesta”, dodaje Dario Baća.

Amandman predlaže promjene

No, i sadašnje situacija s naplatom parkinga ipak bi se mogla promijeniti. Baća kaže da ne zna koliko oporba ima mogućnost srušiti odluku na sjednici koja je zakazana za 26. ovog mjeseca, međutim siguran je da su vladajući koje podržava složni po pitanju da odluka ostaje. Ipak, kaže da bi moglo doći do izmjena u cijenama naplate koje je amandmanom predložila Ljiljana Popovački Račić, nekadašnja zastupnica HDZ- a koja je baš zbog ovog problema napustila stranku i prešla u nezavisne.

“Odmah na početku je rečeno da bi se odluka mogla revidirati, jer nedostataka sigurno ima. Ja u ovom novom amandmanu vidim dvije odlične stvari. Mislim da je jako dobro da se smanji cijena mjesečne karte za stanare zone 1 i zone 2. I slažem se da i nakon nove odluke opet treba napraviti reviziju”, kaže Baća dodajući kako prijašnji prijedlozi nisu bili dobri. Pa tako smatra da bi potpuno ukidanje naplate bilo pogubno, jednako kao što ne bi bilo dobro da se naplata uvede samo u prvu zonu jer bi se tada, vjeruje, automobili iz jedne zone prebacili u drugo što bi stanarima opet napravilo brojne probleme.

Ipak referendum

Jedini koji su od samog početka u potpunosti protiv naplate parkiranja su živozidaši koji su zbog tog pitanja pokrenuli i prikupljanje potpisa za referendum. No, onda su ga stavili u stanje mirovanja jer se situacija u međuvremenu promijenila.

Naime, HDZ-ova gradska vijećnica Ljiljana Popovački Račić, nezadovoljna uvođenjem naplate kada je izašla iz svoje stranke potpisala je prijedlog oporbe za izvanrednu sjednicu, sada zakazanu za 26. veljače, na kojoj se trebala srušiti stara odluka. “I sada gospođa koja je potpisala taj zahtjev odjednom s kolegom iz Bandićeve stranke donosi prijedlog amandmana, s kozmetičkim izmjenama. E sad, ona se prvo potpiše pa onda promijeni mišljenje i mi više ne znamo na čijoj je strani. Očito su je nagovorili. Tako ćemo imati razvoj situacije u kojoj će se prvo glasovati o njenom prijedlogu koji će po svemu sudeći proći, a onda o našem ukidanju prvotne odluke u potpunosti koja ionko više neće biti takva pa se tom glasovanju ni ne vidi svrha”, pojašnjava nam gradska vijećnica Živog zida Goranka Dorotić ističući kako njima sad ne preostaje ništa drugo nego se vratiti na prvotni plan, a to je prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma.

“Gradonačelnik se stalno hvali kako građani njegovu odluku smatraju dobrom, a mi smatramo da je iza nas 90 posto građana. Pa ako se ne boji njihovog glasa onda ćemo na referendum”, zaključila je Dorotić.