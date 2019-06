GRABEŽLJIVA CRKVA NE ODUSTAJE: Kako bi oteli stan tužili cijelu obitelj, čak i dijete od 15 godina!

Priča obitelji Mika iz Zadra protekli je mjesec sablaznila javnost, a sada dolazi i nastavak sapunice. Radi se o zadarskoj obitelji kojoj Crkva prijeti deložacijom jer želi stan u kojoj obitelj živi.

DRAMA ZADARSKE OBITELJI: Nadbiskupija ih želi deložirati iz stana u kojem žive 50 godina

Naime, još 1967. godine Frane Mika od tadašnje općine Zadar dobio je stan u ulici Don Ive Prodana 14. Otkako je spomenuti preminuo, obitelj Mika našla se u nevjerojatnom scenariju. Crkva im želi uzeti stan.

‘Nakon odlaska mog oca, moja majka, brat i ja ostali u tom stanu, a davne 1994. godine od Zadarske Nadbiskupije došlo nam je pismo u kojemu je pisalo da moja majka mora napustiti stan i da se moramo iseliti iz stana jer su oni postali njegovi vlasnici. Od tada počinju naše agonije. Stjecajem okolnosti, kako je stan počeo propadati i urušavati se, preselio sam se na kat iznad koji je bio u vlasništvu Radojke Vrcelj.

Nadbiskupija polaže pravo na 1/4 stana

Uvidom u kupoprodajni ugovor iz 1994. između Radojke Vrcelj i Zadarske Nadbiskupije vidim da u dijelu ugovora piše kako Nadbiskupija polaže pravo na 1/4 stana, pa mi nije jasno kako i na koji način mene i moju obitelj, kao i moju majku mogu izbaciti iz druge tri četvrtine koje očito nisu u njihovom vlasništvu, premda je u zemljišnim knjigama Zadarska Nadbiskupija upisana kao vlasnik cijele zgrade.

Iako bih pravno mogao osporavati cijeli kupoprodajni ugovor, kao što sam već rekao, to mi nije cilj ni želja, već samo želim mirno živjeti u ovom stanu u kojemu živim već 50 godina sa svojom suprugom, majkom, sinom i kćerkom’, ispričao je Donat Mika za protekli mjesec za Zadar News.

Taj je istup stigoa nakon što je Zadarska nadbiskupija obitelji zaprijetila deložacijom i sudom.

‘Nije naš problem što obitelj nema gdje iseliti’

‘Mi smo vlasnici te nekretnine, obitelj Mika nije. Oni godinama žive u našem objektu i oni moraju od tamo iseliti. Gdje, ne znam, to nije problem Zadarske Nadbiskupije. Pa što bismo mi trebali čekati sve dok Mike ne izumru tisuću godina pa da uđemo u svoj posjed? Ja se čudim što oni stanuju tamo u toj ruševini. Zašto ne iznajme stan? Mi smo njima odbili to dati na korištenje kroz koncesiju ili bilo koji drugi oblik jer nam taj prostor treba za pastoralni rad. Oni znaju da to nije njihovo. Ako oni od tamo ne isele, dat ćemo ih na sud, vjerojatno. Ako neće milom, onda ćemo morati tako’, izjavio je don Srećko Prodanov.

Nadbiskupija je svoje prijetnje provela u djelo. Dana 30. rujna 2016. godine Općinskom sudu u Zadru, Zadarska nadbiskupija koju predstavlja nadbiskup Želimir Puljić i Župa svetog Šimuna koju predstavlja don Josip Lenkić preko odvjetnika Miše Papića podigla je tužbu protiv šest članova obitelji Mika, piše Zadar News.

Crkva tako redom tuži: Franci Mika, Ksenija Mika, Donato Mika, Ljiljana Mika, Toni Mika i Petra Mika, koja ima tek 15 godina.

Zadarska nadbiskupija želi da cijela obitelj napusti stan.

Obitelj šokirana

‘Odvjetnički ured će voditi postupak koji je zakazan i sve će ići po pravnoj i zakonskoj regulativi. Ono što se tiče Župe svetog Šimuna, to sam potpisao, a drugi dio je potpisao nadbiskup Puljić’, rekao je don Josip Lenkić te izbjegao odgovoriti na pitanje o tužbi protiv 15-godišnjakinje.

Obitelj je zgrožena.

‘Ogorčeni smo i vrlo neugodno iznenađeni da nas Crkva tuži i da nas žele izbaciti iz jedinog stana u kojemu živimo. Da stvar bude bizarnija, tuži se i moja 15-godišnja sestra koja od svog rođenja, kao i ja i moj otac, živimo u stanu u ulici Don Ive Prodana 15. Preko 50 godina živimo na ovoj adresi i nikad odavde nismo odlazili. Ovo što se događa je vrlo sramotno’, kaže Toni Mika.

Suđenje kreće 1. veljače iduće godine.