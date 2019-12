GRABAR KITAROVIĆ JOŠ JEDNOM SE DANAS OSVRNULA NA ŠKORU: ‘Neki su tamburali po Americi dok smo mi davali potporu ljudima’

‘Ja sam u svojoj domovini od svojega rođenja bila i u najtežim vremenima, početkom devedesetih. Nekad treba pitati gdje si bio kad je grmilo, neki su tamburali po Americi, dok smo mi ovdje davali potporu svojim ljudima, svojoj vojsci, svojim oružanim snagama’, kazala je Grabar Kitarović adresiravši poruku Miroslavu Škori

Nezavisni predsjednički kandidat i bivši HDZ-ovac Miroslav Škoro na današnjem je predizbornom skupu u dvorani “Lisinski” u Zagrebu svojim porukama upućenim HDZ-u i simpatizerima HDZ-a očigledno “pogodio u živac” tu stranku i njihovu predsjendičku kandidatkinju, aktualnu predsjendicu Kolindu Grabar Kitarović.

Škoro je ustvrdio da HDZ iz vremena Franje Tuđmana i sadašnji HDZ “nemaju nikakvih dodirnih točaka osim istoga naziva”, a za premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića i predsjednicu Grabar Kitarović kazao ej da “nemaju snage za promjene”. “Ne, ne i ne. HDZ i Franju Tuđmana izdao je Andrej Plenković”, rekao je Škoro i poručio HDZ-ovim biračima da je “glas za Grabar Kitarović i glas za Plenkovića”. Još im je poručio da je on njihov predsjednik.

‘Nekad treba pitati gdje si bio kad je grmilo’

Predsjednica Grabar Kitarović, boraveći danas u Sinju u sklopu predizborne kampanje, komentirala je Škorine poruke s predizbornog skupa.

“Ja sam predsjednica Hrvatske, predsjednica svih hrvatskih državljana, bili oni u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, u iseljeništvu ili manjine u susjednim hrvatskim državama. Što se tiče autentičnog HDZ-a, pitam se otkud to najednom. Ja sam u svojoj domovini od svojega rođenja bila i u najtežim vremenima, početkom devedesetih. Nekad treba pitati gdje si bio kad je grmilo, neki su tamburali po Americi, dok smo mi ovdje davali potporu svojim ljudima, svojoj vojsci, svojim oružanim snagama. A kad je riječ o HDZ-u, trenutno kao predsjednica naravno nisam član, međutim, nikada nisam okrenula leđa HDZ-u niti sam u stranci bila zbog političkog profita. Pridružila sam se stranci krajem osamdesetih godina kao pokretu za koji sam prepoznala da je pokret za slobodnu i neovisnu Hrvatsku”, rekla je predsjednica, prenosi N1.

‘Hrvatska zna tko se kada i gdje borio’

Ranije danas Grabar Kitarović na svom je Twitteru objavila komentar posvećen Škori i Zoranu Milanoviću, iako ih nije poimence spomenula. “Nervozni su, prijete. Rekao bi dragi Goran Pauk – oba su pala, ja kažem – oba će pasti.” U Sinju je pojasnila taj svoj tvit.

“To je u čast gospodinu Goranu Pauku s kojim sam bila jučer, on je bio taj koji je pogodio dva jugoslavenska zrakoplova i mislim da je to bila prekretnica u ratu protiv Hrvatske. Shvatili smo da mi znamo, možemo i hoćemo, a i sad vam kažem, Hrvatska zna tko se kada i gdje borio i Hrvatska zna tko može, hoće, zna, mora i želi bolje”, rekla je Grabar Kitarović.

I iz samog HDZ-a su danas odgovorili na Škorine izjave s predizbornog skupa te mu poručili da je “samozvani suverenist koji kopira Zorana Milanovića i da je bio član HDZ-a kad mu je to odgovaralo, a sada je umjesto politike Franje Tuđmana, odabrao gubitnički put Mosta i svog mentora Velimira Bujanca“.

‘Milanoviću odgovaraju i Tuđman i Tito i jastog u Taču’

Grabar Kitarović je u Sinju odgovorila i Milanoviću koji ju je danas, također u Sinju, prozvao rekavši da kao ministrica u Vladi Ive Sanadera nije bila u Vukovaru.

“Kao građanka bila sam u Kninu i u Vukovaru. Netom nakon oslobođenja Knina, mislim da je to bilo dva dana nakon oslobođenja Knina, u Vukovaru nakon završetka mirne reintegracije, odvela sam svoju djecu da vide to stratište u Vukovaru, da se to nikada ne ponovi i ja ću i kao građanka uvijek odlaziti i u Knin i u Vukovar”, poručila je Grabar Kitarović.

Milanoviću je također zamjerila da predizbornu kampanju spušta na osobnu razinu.

“Još nisam vidjela nijedan jedini program osim svojega i nastojim govoriti o programu, međutim, prisiljena sam odgovarati na ovakva pitanja, jednostavno zato što me vi pitate da odgovorim na to. A gospodinu Milanoviću mogu reći, za njega vrijedi sve živo, i Tuđman i Tito i komunizam, odnosno socijaldemokracija i suverenizam, što god mu odgovara, pa i jastog u Taču”, rekla je Grabar Kitarović.

