GRABAR-KITAROVIĆ I VEJONIS: ‘Europski izbori mogli bitno odrediti smjer razvoja odnosa na kontinentu’

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i predsjednik Latvije Raimonds Vejonis rekli su u četvrtak u Zagrebu kako je očuvanje jedinstva EU-a i NATO-a nužno za stabilnost u Europi i ocijenili da bi predstojeći europski izbori mogli bitno odrediti smjer u kojemu će razvijati odnosi na kontinentu.

Latvijski predsjednik stigao je u četvrtak u posjet Hrvatskoj i seriju službenih razgovora počeo sastankom s Grabar-Kitarović.

Hrvatska i Latvija imaju slične poglede na vanjskopolitičke prioritete i žele ojačati bilateralne odnose, posebno gospodarske, rekli su novinarima nakon sastanka.

‘Cijenim potporu Latvije’

“Naše dvije države ne povezuje samo prijateljstvo, slična veličina i povijest, već i činjenica kako dijelimo mnoga stajališta o EU-u i globalnim pitanjima”, kazala je Gabar-Kitarović.

Istaknula je kako Hrvatska iznimno cijeni potporu Latvije najprije u nastojanjima za uspostavu suverene države a potom za pridruživanje Hrvatske EU-u i NATO-u. Kazala je da su Hrvatskoj važne obrambene inicijativa EU-a i komplementarnost s NATO-om koji, istaknula je, ostaje temeljem obrane u Europi.

Nastavak koordinacije na razini inicijative Triju mora

Hrvatska predsjednica je najavila nastavak koordinacije na razini inicijative Triju mora, u cilju jačanja konkurentnosti gospodarstava uključenih država. Podsjetila je kako inicijativa otvara velike mogućnosti suradnje u u energetskom sektoru, primjerice kroz plinski koridor sjever-jug Europe i LNG terminal na Krku.

“Inicijativa odgovara na suvremene izazove donoseći pozitivne promjene koje će pridonijeti EU i euroatlantskoj zajednici”, kazala je Grabar-Kitarović.

Vejonis je rekao kako njegova zemlja i Hrvatska grade odnose s istim ciljem jačanja ujednjenje, sigurne i prosperitetne Europe, što uključuje potporu europskoj perspektivi zapadnog Balkana te tješnje odnose s Ukrajinom, Gruzijom i Moldovom.

“Naše dvije zemlje stručnjaci su za (naše) regije i vidim iznimni potencijal za razmjenu znanja koja se odnosi na naše regije. Upravo time možemo ojačati stabilnost i naredak u Europi”, kazao je Vejonis.

Zahvalio Hrvatskoj na sudjelovanju u misiji NATO-a na Baltku

Dodao je kako Latvija, zbog prijetnji kojima je izložena, NATO smatra najvažnijim vojnim savezom na svijetu te je zahvalio Hrvatskoj na sudjelovanju u misiji NATO-a na Baltku.

Upitan što očekuje od izbora za Europski parlament (EP) u svibnju, latvijski je predsjednik kazao kako je teško predvijeti njihov rezultat. “Najvažnije je istaknuti da će biti fragmentirani (rezultati) jer je kroz različite procese u europskim zemljama vidljiva fragmentacija parlamenata pa će i EP biti fragmentiran”, kazao je Vejonis.

Kazao je i kako bi sve članice Unije morale više raditi na sigurnosnim pitanjima i prije i tijekom izbora. “Vidimo da neke zemlje pokušavaju utjecati na izbore i na to trebamo biti spremni. Bez obzira na razlike među članicama, moramo biti ujedinjeni i sudjelovati na izborima, to je iznimno bitno”, rekao je Vejonis.

Grabar-Kitarović je poručila da čvrsto vjeruje u europski projekt i želi da što više građana Hrvatske sudjeluje na izborima.

Ocijenila je kako je rast populizma u Europi rezultat “udaljavanja političkih elita” od stvarnih potreba ljudi, pa je glavni zadatak vratiti povjerenje građana u institucije.

“Doći će do fragmetacije u EP-a no vjerujem da će se doći do solidne većine kako bi se formirala nova Europska komisija”, rekla je hrvatska predsjednica.