GOVORE LI NEISTINE ILI IH UOPĆE NIJE BRIGA? Plenković i Jandroković tvrde da još uvijek nisu pročitali Dalićkine mailove

Premijer je istaknuo da je potpredsjednica i ministrica gospodarstva Dalić svojim znanjem i angažmanom u Vladi izuzetno pomogla da se dođe do sadašnjeg gospodarskog rasta, do suficita u proračunu i slično.

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je u nedjelju kako će, vezano uz mail komunikaciju potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić s konzultantima i odvjetnicima koji su radili na lex Agrokoru, rasvijetliti sva pitanja do kraja, a ako nešto nije bilo dobro, tražit će odgovornost.

“Ukoliko nešto nije bilo dobro tražit ćemo odgovornost i ispravit ćemo pogreške, ako ih je bilo”, izjavio je premijer Plenković novinarima na Medvedgradu upitan šteti li politički potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva vladi i HDZ-u.

Istaknuvši da će sva pitanja rasvijetliti do kraja, kazao je da je HDZ-a najsnažnija i najodgovornija stranka te su sve što su radili, radili u najboljoj mjeri.



Plenković je rekao i da nije detaljno pročitao mail komunikaciju potpredsjednice Vlade s konzultantima i odvjetnicima koji su radili na lex Agrokoru.

“Uzet ću si vrijeme, pročitat ću ih i analizirati te nakon toga komentirati”, kazao je premijer, koji je danas, predvodeći izaslanstvo HDZ-a na Oltaru domovine na Medvedgradu položio vjence i upalio svijeće u povodu 96. obljetnice rođenja prvoga hrvatskog predsjednika i predsjednika HDZ-a dr. Franje Tuđmana.

Na novinarski upit hoće li se za odgovornost o kojoj govori, trebati čekati do 10. srpnja, do kada bi se trebala postići nagodba u Agrokoru ili je spreman reagirati i prije, odgovorio je: “Procjenit ćemo”, a upitan o čemu to ovisi rekao je: “O meni”.

Podsjetio je kako su u petak imali sastanak s koalicijskim partnerima na kojem su, vezano uz objavljene mailove ministrice gospodarstva Martine Dalić te nastavak procesa restrukturiranja Agrokora, zaključili kako im je najvažnija dobrobit hrvatske države, društva i gospodarstva. Pri tom je i poruka koalicijskih partnera, naglasio je premijer Plenković, da je politička većina stabilna te da vlada i dalje normalno funkcionira.

Također, u idućim tjednima svi dionici tog procesa moraju uložiti dodatne napore kako bi se postigla nagodba i cijeli proces bude završen do 10. srpnja.

Predsjednik Vlade RH rekao je i kako je treći zaključak tog sastanka bio da se temeljito ispitaju eventualne nepravilnosti u postupku i odgovaraju oni koji su za to odgovorni.

“Prvo i druga točka, po meni su od strateškog značaja. Treća treba biti do kraja rasvjetljena i otklonjeno sve što bi moglo zasijenit, po meni, inače najveći srateški uspjeh rješavanja izazova kojih praktično nismo imali od vremena Domovinskog rata i onih izazova s kojima se suočavao prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman”, naglasio je.

Izborni sustav i izborno zakonodavstvo treba ostaviti predstavničkim institucijama

Premijer Plenković, upitan o početku prikupljanja potpisa za dvije referendumske inicijative – o izmjeni izbornog sustava i otkazivanju Istanbulske konvencije, rekao je kako inicijativa koja se tiče promjene izbornog sustava, zadire u one teme koje nisu teme koje bi trebale biti predmet referenduma.

“Izborni sustav i izborno zakonodavstvo treba ostaviti predstavničkim institucijama. Ne znam u kojoj se zemlji izborni sustav definira referendumom”, istaknuo je.

Vezano uz inicijativu za otkazivanje Istanbulske konvencije istaknuo je kako se provedba te konvencija, sukladno Interpretativnoj izjavi, neće kositi s vrijednsnim sustavom u Hrvatskoj.

Predsjednik Hrvatskog sabora i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković, upitan hoće li Sabor tražiti očitovanje Ustavnog suda ako se prikupi dovoljno potpisa, rekao je kako je na to pitanje već ranije odgovorio.

I Jandroković je kazao kako zbog obaveza nije pročitao mailove vezane uz Dalić. No, dodao je, ono što je vidio – moglo se izbjeći. Pojasnio je kako mu se u jednom dijelu ne sviđa sadržaj tih mailova kao ni način na koji su se dopisivali sudionici te mail grupe.

Upitan treba li zbog toga odgovarati Dalić rekao je kako će se o tome razgovarati kasnije.

Sve odluke donijet će se na vrijeme u interesu Hrvatske

“Sve odluke donijet ćemo na vrijeme u interesu Republike Hrvatske”, istaknuo je.

Napomenuo je da kao glavni tajnik HDZ-a mora brinuti i o tome da interes HDZ-a bude zadovoljen.

Plenković i Jandroković nazočili su obilježavanju 96. obljetnice rođenja prvog hrvatskog predsjednika i predsjednika HDZ-a dr. Franje Tuđmana na Oltaru domovine na Medvedgradu gdje su položili vijenac i zapalili svijeće u slavu i zahvalu svima koji su kroz tešku povijest Hrvatske dali svoje živote za njezinu slobodu.

Ranije jutros položili su vijence i zapalili svijeće na grobu dr. Tuđmana na zagrebačkom Mirogoju.