GOTOVO JE S JEFTINIM GORIVOM? Opet je drastično poskupjelo: Pogledajte nove cijene po benzinskim postajama

Nakon razdoblja značajnog pojeftinjenja goriva tijekom krize zbog pandemije koronavirusa, četvrti tjedan zaredom od ponoći su porasle cijene goriva

Cijene goriva od ponoći su porasle već četvrti tjedan zaredom, pa je, po podacima Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Inin eurosuper 95 poskupio s prosječnih prošlotjednih 8,17 kuna za litru na 8,52 do 8,68 kuna. Inin eurosuper 100 sada stoji prosječnih 9,12 kuna, dok mu se prošli tjedan cijena kretala od 8,77 do 9,05 kuna. Pritom cijene goriva variraju od postaje do postaje, a najviše su u pravilu na autocestama.

Lukoil je također digao cijenu eurosupera 95 i to s 8,19 kuna na 8,54 kune, dok eurosuper BS 95 ecto s 8,44 na 8,79 kuna. Litra Croduxovog eurosupera 95, koja je prošli tjedan bila 8,22 kune, sada stoji od 8,52 do 8,68 kuna po litri, dok je eurosuper 100 poskupio s 8,76 kuna na 9,17 kuna.

Nadalje, Petrol za litru eurosupera 95 traži 8,54 kune po litri ili 10 lipa više nego u tjednu ranije, a za jači eurosuper 100 traži 9,19 kuna, dok je prošli tjedna cijena litre tog goriva bila između 8,76 do 9,13 kuna.

LOŠA VIJEST ZA VOZAČE U HRVATSKOJ: Možda je dobro da prije ponoći odete na benzinsku, gorivo od sutra drastično skuplje

Blag rast cijene dizelskih goriva

Dizelska goriva bilježe tek blage promjene u odnosu na tjedan ranije. Tako je Inin osnovni eurodizel prošli je tjedan stajao do 8,12 kuna po litri, a sada je dvije lipe skuplji, odnosno 8,14 kuna. Petrolov osnovni eurodizel pojeftinio je u odnosu na tjedna ranije za 4 lipe, na 8,15 kuna za litru, dok je cijena Croduxov osnovni dizel ostala 8,17 kuna po litri, kao i Tifona.

Cijene goriva na domaćem tržištu rastu već četvrti tjedan zaredom. U tom razdoblju cijena benzinskih goriva porasla je za 10,6 posto, a dizelskih 9,9 posto.

Rast cijena goriva na domaćem tržištu posljedica je rasta cijena nafte na svjetskim tržištima četiri tjedna zaredom jer mnoge zemlje u svijetu postupno pokreću gospodarske aktivnosti, s obzirom na usporavanje širenja koronavirusa, pa se očekuje i oporavak potražnje za “crnim zlatom”. Tako je prošloga tjedna na londonskom tržištu cijena barela porasla 8 posto, na više od 35 dolara.

NEUGODNO IZNENAĐENJE ZA VOZAČE: Gorivo je drastično poskupjelo – pogledajte cijene benzina i dizela po benzinskim postajama