GOTOVO JE? ČINI SE DA JE PERNAR PRELOMIO: ‘Mislim da je moje vrijeme u Živom zidu završilo. Likvidirali su me iz stranke ovim optužbama’

Nadam se da ćete otvoriti oči i shvatiti kakav je karakter ljudi koji su me likvidirali iz stranke koju sam osnovao pod optužbom da sam pohlepan za novac, častohlepan, osvetoljubiv i onaj koji prijeti i ucjenjuje

Nakon jučerašnje drame u Živom zidu koja je danas zavrila do ključanja nakon obraćanja medijima Branimira Bunjca, kojemu je podršku došao dati i Ivan Pernar, a potom i obraćanja javnosti Ivana Vilibora Sinčića, Pernar se obratio javnosti i putem Facebooka. U kratkom komentaru napisao je kako misli da je njegovo vrijeme u Živom zidu došlo kraju.

“Dragi prijatelji, nakon današnjeg javnog obraćanja Sinčića mislim da je moje vrijeme u Živom zidu završilo. Nadam se da ćete nakon njega otvoriti oči i shvatiti kakav je karakter ljudi koji su me likvidirali iz stranke koju sam osnovao pod optužbom da sam pohlepan za novac, častohlepan, osvetoljubiv i onaj koji prijeti i ucjenjuje. Želim da znate da su te optužbe lažne i da nisam kriv za ono što mi predbacuju”, poručio je Pernar na Facebooku.

BUNJAC: ‘Sinčić u Živom zidu ne odlučuje ni o čemu, stranka je postala privatno vlasništvo Vladimire Palfi’

OGLASIO SE I SINČIĆ, NAJAVIO IZBORE U STRANCI: ‘Bunjac i Pernar se bore za novac i moć, prijete i ucjenjuju’

Bunjac: Listu za europske izbore sastavila je Vladimira Palfi

Podsjetimo, Bunjac je na presici kazao da Sinčić u Živom zidu ne odlučuje ni o čemu, te da je stranka postala privatno vlasništvo Vladimire Palfi.

“Nismo zastupnici roboti, nego smo zastupnici koji imaju svoje ja i koji rade za dobrobit hrvatskog naroda. Osnovni problem koji je nastao oko suspenzije proizlazi iz toga što je u posljednje vrijeme, a osobito u zadnjih godinu dana Živi zid postao privatno vlasništvo jedne osobe, Vladimire Palfi”, poručio je Bunjac na presici ispred Sabora.

“U Živom zidu odlučuje samovoljno, vlast je koncentrirala na sljedeći način: potpuno samostalno sastavlja izborne liste, daje naloge da se troši stranački novac, zabranila je bilo kojem članu istupanje u medijima bez njezinog odobrenja, zabranjuje unutarstranačke izbore, osobito gdje bi se birali članovi odbora. Čim se netko pobuni, odmah ide na listu za odstrel. Ivan Vilibor Sinčić je pod pritiskom supruge sve prepustio njoj. On danas u Živom zidu ne odlučuje ni o čemu”, rekao je Bunjac.

Dodao je da je lista za europske izbore bila sastavljena prema preferencijama Vladimire Palfi te da su na listi nestručni ljudi i “neautentični živozidaši”.

Pernar: Spreman sam na sve, to pokazuje moju veličinu

Ivan Pernar je cijelo vrijeme stajao uz kolegu Bunjca tijekom presice pa je i odgovorio na nekoliko novinarskih pitanja. Naglasio je da ga jako zanimaju ti najavljeni unutarstranački izbori koje Sinčić planira organizirati za tri mjeseca jer se pita koliko bi glasova mogla dobiti Vladimira Palfi. “Skeptik sam oko toga”, kazao je. Pernar je rekao da je Bunjac dobar zastupnik, bio je uz njega kada su najteže situacije.

“Htio sam ga se odreći kao sv. Petar Isusa, ali kada sam vidio snimku promijenio sam mišljenje. Razumijem kada se nekoga želi politički ubiti, ali da se nakon političke eutanazije osoba i dalje s ljudske strane cipelari – to je prelomilo nešto u meni. Odmah sam nakon presice otišao do Bunjca”, kazao je Pernar.

Pernar je još rekao da njegovu veličinu pokazuje to što je spreman na sve, pa čak i na to da ostane u stranci s Vladimirom Palfi ako će to pomoći Hrvatskoj, jer je s njom krenuo u borbu protiv sustava.

Sinčić: Bunjac i Pernar su to napravili zbog novca, moći, koristoljublja i častohleplja

No, istodobno je Sinčić održao svoju presicu na Facebooku na kojoj je kazao da su dvojica njegovih najbližih suradnika, Bunjac i Pernar, napravili to što su napravili.

“I to ne zbog političkog programa i borbe za naše građane, nego, bojim se, zbog novca, moći, koristoljublja i častohleplja, nemam druge opcije nego ići u raščišćavanje situacije. Želim reći da ne želim da me se niti u kojem kontekstu spominje u kontekstu uhljebništva, jer sam se odrekao apsolutno svih privilegija. Nisam uzeo novac za stan i režije koje je Sabor davao, za odvojeni život, za prijevoz… Mogao sam dobiti i povlašteni kredit a nisam ga uzeo nego tržišni. Odrekao sam se 200 tisuća kuna privilegija i to su principi kojih želim da se apsolutno svi drže, no bojim se da moji kolege nisu. To će se pokazati. Idemo u raščišćavanje situacije u stranci. Kolege koje su ovdje kraj mene trpjele su mjesecima teror, ucjenjivanje i prijetnje od navedene dvojice. Htio bih najaviti: sljedeća tri mjeseca doći će do unutarstranačkih izbora u Živom zidu pa neka stranka odluči u kojem smjeru želi ići, hoće li to biti stranka ucjenjivača, uhljeba, materijalista, klimavaca, oportunista, ili će biti čista, zdrava i onakva za kakvu se zalažem i kakvu od samog početka stvaram i želim stvarati”, poručio je Sinčić.

Ove riječi očito su posebno pogodile Pernara nakon čega je objavio da misli da je njegovo vrijeme u Živom zidu završilo.