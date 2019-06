GOTOVININ ODVJETNIK TUŽI MILORADA PUPOVCA ZBOG KLEVETE: Smeta ga što mu je Pupovac rekao da je ‘obični ratni profiter’

Odvjetnik Luka Mišetić podnio je tužbu protiv Milorada Pupovca zbog klevete

“Danas sam podnio tužbu zbog klevete na sudu u New Yorku protiv Milorada Pupovca zbog izjava koje je on dao o meni 24. svibnja na N1 televiziji”, napisao je na svom Twitter profilu odvjetnik Luka Mišetić te priložio kopiju tužbe. Spornu izjavu Milorad Pupovac izrekao je na N1 televiziji, nazvavši Mišetića “jednim običnim ratnim profiterom”.

“Gospodin Mišetić je mene za nešto prozivao. Taj gospodin ne zavređuje da se osvrćem na njegove objede jer on je jedan običan ratni profiter koji nesreću Bošnjaka, Hrvata i Srba iz svoje američke debelje fotelje naplaćuje debelim i golemim sumama novca, uključujući i novce ove države. Zadnji je koji meni i Joviću može spočitavati da negiramo bilo kakvu vrstu zločina i bilo čije stradanje. Prema tome, molim Vas, nemojte me pitati o tome jer to je za mene uvredljivo”, glasi u cijelosti izjava Milorada Pupovca, nakon što ga je Mišetić prozvao da negira genocid u Srebrenici.