GOTOV JE? Za par sati slijedi novi udar na Bandića, svi bježe od gradonačelnika: ‘Njima Manhattan, a nama smeće’

Zagrebački gradonačelnik nalazi se u politički sve težoj situaciji. Razgovarali smo s Ivom Marčetić i Bernardom Ivčićem, predstavnicima organizatora prosvjeda protiv ‘Bandićeve otimačine’ koji će se održati u subotu u 16 sati

Treći prosvjed na Trgu Bana Jelačića, opet subotom, opet u 16 sati (danas, 1. veljače) protiv načina vladavine Milana Bandića u Zagrebu, mogao bi biti najveći dosad. Pet govornika, građana, aktivista, i sedam bendova. Red poruka i red glazbe. Ali organizatori kažu da se ne opterećuju brojkama, važne su im, kažu, poruke. Važno im je da se osjeća da se grad Zagreb budi, da rastu emocije, da sve više ljudi, stanovnika grada, želi reći: „Dosta je!“

Prosvjede strpljivo organiziraju udruge građana, predvode ih „Zelena akcija“, „Pravo na grad“ i „Siget“, vode volonteri i ništa im nije ometalo: prosvjedovali su i u dane izborne šutnje, i pod kišobranima, unatoč pljucanjima analitičara da su takva okupljanja „jedva tisuću ljudi“ neučinkovita.

Iva Marčetić, arhitektica koja se posebno bavi dostupnošću stanovanja za sve, iz udruge „Pravo na grad“, u razgovoru za Net.hr kaže da joj je dosta i tih ciničnih komentara o besmislu prosvjeda. „Žalostan je taj ciničan diskurs prema onima koji se bune. Ljude boli. Ne smijemo pristati na stanje apatije i živjeti u uvjerenju da se ne može drugačije i bolje. Mi ne bi smjeli pristajati na normalnost činjenice da imamo gradonačelnika koji svako malo ode u zatvor. Koji je ujutro na suđenjima za ozbiljni kriminal a popodne se druži s premijerom. Moramo zahtijevati više od toga.“, kaže Iva Marčetić.

U fokusu njihovih prosvjeda su najnovije odluke gradonačelnika Bandića, prije svega izmjene GUP-a, ali i najavljeno poskupljenje odvoza smeća – odnosno, dugogodišnje nerješavanje problema otpada u Zagrebu. Datum, 1. veljače, je odabran zato jer je tog dana trebao početi nov izračun odvoza smeća, no, odlukom Ustavnog suda privremeno je obustavljena ta gradska odluka. Ali ne i ukinuta. Činjenica da je odluka privremeno obustavljena nipošto ne „odgađa“ i razloge za prosvjed. „Zbrinjavanje otpada u Zagrebu je dugogodišnji problem i Bandićeva ekipa ga ne želi ili ne zna riješiti. Na jednom od prosvjeda imali smo transparent: „Njima Manhattan, a nama smeće“. To je sukus Bandićeve vladavine.“, kaže drugi naš sugovornik, jedan od organizatora prosvjeda, dugogodišnji aktivist „Zelene akcije“ Bernard Ivčić.

„Milan Bandić forsira izmjene GUP-a jer želi graditi nešto što svi predstavnici struke smatraju katastrofom za grad. Zemljište se prenamjenjuje i čuva za odabrane, za Bandićevu ekipu, a za građane je sve manje javnih površina. Građani to, naprosto, vide. Dosta im je da ih se smatra budalama. Bandić ne pokazuje ni trunke poštovanja prema građanima, ne pokazuje ni sram kada se razotkrivaju njegove malverzacije.“, kaže Ivčić.

Milijarde u gradskom proračunu ali malo dolazi do građana

Iva Marčetić iz „Prava na grad“ podsjeća da je Zagreb – zapravo bogat grad.

„Zagreb mnogo prihoduje, ali se to bogatstvo ne raspodjeljuje na građane, na one koji tu žive, nego na odabranu Bandićevu ekipu. Ništa nije transparentno.“, naglašava Marčetić. „On i njegova ekipa „muzu“ građane za svoje potrebe. Zagreb zapravo propada. U 20 godina, kada bi se zbrojili proračuni Grada i Holdinga, ovdje se zavrtilo 250 milijardi kuna. I kakve su promjene donijele te milijarde? Ništa. Malo dijete bi metodom slučajnog poteza učinilo mnogo više.“, dodaje Ivčić iz Zelene akcije.

On smatra da je ključ uspjeha ovih prosvjeda u tome što su izrasli iz kvartovskih prosvjeda. „Počelo se kvartovima oduzimati javne površine. Smeće se ne odvozi. Ljudima je smrad pod prozorima…budili su se kvartovi, Siget, Sopot, Trešnjevka, kvart po kvart. I sada smo svi zajedno na Trgu. Ovo je pravi autohtoni prosvjed građana. Građana kojima je dosta. Kako je Bandić posijao, tako će žeti.“, kaže Ivčić.

Ovi prosvjedi, osim glavnog krivca za stanje u Zagrebu, Milana Bandića, identificiraju i druge krivce – one koji ga drže na vlasti, predstavnike gradske većine koje vole ostati anonimni i „odraditi“ zadatak. Prosvjednici kažu da žele razobličiti cijeli model vladavine, žele prozvati na sram i sve žetončiće, ne daju im da padnu zaborav.

„U vladajućoj većini zapravo je sadržaj odluka koje donose posve nebitan. Više energije troše na kombiniranje koliko će skupiti glasova, a onda slijedi automatsko glasanje za. Uopće ih ne zanima sadržaj, posljedice tih odluka. Valjda da im Bandić napiše „idemo zapaliti sijeno“ – slijedilo bi glasanje ZA. To mi želimo ogoliti. Želimo im uzdrmati fotelje u Skupštini.“, kaže Iva Marčetić.

Bernad Ivčić podsjeća da zapravo HDZ, premijer Andrej Plenković, održava Bandića i njegov model vladavine na životu, pa su ovi prosvjedi i mjesto da se i njih prozove.

Kontra Bandića trebamo nekog tko može artikulirati potrebe građana

„HDZ je mogao stopirati problem sa smećem, mogao je stopirati izmjene GUP-a. A tu je i to prokletstvo, povezanost Bandića s premijerom. Ako HDZ želi sudjelovati u toj klijentelističkoj politici s Bandićem, ne zaslužuje ništa drugačije od Bandićeve sudbine.“, kaže Ivičić.

Na pitanje zašto naglašavaju da prosvjed nije vezan ni za jednu stranku, odnosno, mogu li takve prosvjedne inicijative išta učiniti bez povezivanja s oporbom, Marčetić odgovara da su svi građani koji žele poručiti Bandiću „Dosta je!“ – dobrodošli. „ Nek dođu svi građani, bili oni političari ili ne. Naš glas se treba čuti i u području politike. Mi želimo da se ove poruke čuju i na Skupštini. Nije pitanje slušamo li mi političke stranke, nego – slušaju li oni nas. Naši glasovi se trebaju čuti u Skupštini a ne samo da se tamo trguje interesima i glasovima.“, kaže Marčetić.

Na spekulacije je li doba vladavine Milana Bandića doista gotovo, odnosno, bi li on pao odmah – kada bi se ovih dana održali lokalni izbori, oboje su dosta oprezni. „Svašta je on već preživio. Pa, evo, prošlo je ovih dana deset godina od onog prosvjeda kada mu je mnogo tisuća ljudi u centru Zagreba, zbog Varšavske, poručivalo da mu je mjesto u Remetincu. Pa je još ovdje. No, mislim da možemo reći da je sve više znakova da je slabiji nego ikada. Bi li bio poražen jako ovisi i o tome tko bi mu bili protukandidati.“, kaže Bernad Ivčić.

On sam se ne želi upuštati u licitiranje „tko bi bio idealan lider oporbe protiv Bandića“, a Iva Marčetić ipak daje njegove konture, ali bez imenovanja potencijalnih kandidata. „Da, dosta je tih razgovora u smjeru da jakog Bandića može poraziti samo jak kandidat oporbe. Ali što bi bila ta jakost, snaga..? Treba li nam netko bandićevskog tipa, mizogini mačo tip, beskrupulozan, nasilan..? Ne, treba nam netko tko može razumjeti građane i artikulirati njihove potrebe.“

I što dalje nakon ovog prosvjeda? „Nećemo odustati. Nastavljamo s akcijama. S pritiskom. Ako neće biti povučene izmjene GUP-a s naredne sjednice skupštine, vidimo se 6. veljače pred Gradskom skupštinom.“, poručuju organizatori prosvjeda.