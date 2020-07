GOTOV JE: Šef SDP-a je preživio puno, ali čak i uz svoje poslušnike u Saboru, teško će i ovaj potpuni debakl na izborima

Bernardiću bi nakon svih unutarstranačkih pobuna i pokušaja “pučeva” koje je nekako uspijevao preživjeti otkako je došao na čelo stranke, sada ipak mogli biti odbrojani dani

Predizborne ankete gotovo odreda su pokazivale da će SDP na čelu Restart koalicije osvojiti najviše mandata i biti relativni pobjednik izbora, ali bez mnogo šansi da u konačnici okupe parlamentarnu većinu i oforme vladu. Da se to dogodilo, šef SDP-a Davor Bernardić možda bi se i izvukao, jer bi mogao mahati time da je SDP relativni pobjednik izbora. No, izlazne ankete pokazuju da koalicija s njim na čelu dobiva gotovo 20 mandata manje od HDZ-a i da su ovi izbori veliki podbačaj restart koalicije i debakl šefa SDP-a.

POBJEDNICI I GUBITNICI IZBORA: Plenković rasturio, Bernardićeva propast, lijevo-zeleni slave

Dvoje izbora SDP dobio usprkos, a ne zahvaljujući Bernardiću

Bernardiću bi time, nakon svih unutarstranačkih pobuna i pokušaja “pučeva” koje je nekako uspijevao preživjeti otkako je došao na čelo stranke, sada ipak mogli biti odbrojani dani. Pokazalo se, naime, da su dvije izborne pobjede kojima se prilično samouvjereno hvalio – na lanjskim izborima za Europski parlament i ovogodišnjim predsjedničkima – postignute usprkos njemu, a ne zahvaljujuči njegovom liderstvu. Na eurospke izbore išao je s najjačim kandidatima, koji uvelike i nisu bili njegov izbor, čak su mu neki bili i oponenti (Biljana Borzan, Tonino Picula) dok je na predsjedničkim izborima presudila karizma Zorana Milanovića, bez mnogo Bernardićevog utjecaja.

Na ovim izborima Bernardić je liste, točnije bolja mjesta na njima, nakrcao “svojim”, mahom nepoznatim kandidatima. Glasači ljevice okrenuli su Bernadiću leđa i, barem u onim zagrebačkim izbornim jedinicama okrenuli se novoj, energičnijoj i ambicioznijoj grupaciji, lijevo-zelenoj koaliciji Možemo!. Opravdano likovanje HDZ-ovaca već nakon objavljenih prvih rezultata izlaznih anketa i izjave nekoliko ogorčenih i rezigniranih SDP-ovaca jasno govore o Bernardićevom debaklu.

OVE FOTOGRAFIJE GOVORE SAME ZA SEBE: Pogledajte tužna lica vodećih SDP-ovaca

Hoće li mu njegovi čuvati ili okrenuti leđa?

Primjerice, SDP-ova europarlamentarka Biljana Borzan izjavila je: “Teško je govoriti što bi netko drugi trebao napraviti, ali ja znam da ja ne bih ostala”, rekla je, ali ipak dodala kako je bilo predsjednika koji su gubili izbore i ostali, te kako SDP nije stranka “koja gazi svoje ljude i svoje predsjednike nego ako osjetimo da je to osoba koja ima perspektivu dajemo im druge šanse.”

Borzan je odranije poznata kao jedna od žešćih Bernardićevih oponenata u stranci. No, i Arsen Bauk, koji se u unutarstranačkim pobunama protiv Bernardića držao prilično suzdržano, ne birajući stranu, kazao je da će “u jednom krugu krugu istaknutih ili manje istaknutih članova razgovarati kako će izgledati SDP nakon ovih izbora”. Šefu SDP-a bit će teško u predstojećem razdoblju sačuvati poziciju, ako i sam, kao i Mialnović nakon izbornog poreza 2016. godine, ubrzo ne podnese ostavku. Treba najprije vidjeti koliko će Bernardićevih “ljudi” s lista ući u Sabor i hoće li mu čuvati leđa ili mu ih okrenuti.

U SDP-U VEĆ KRENULI POZIVI ZA ODLAZAK BERNARDIĆA: Jasna poruka europarlamentarke Borzan: ‘ Ja znam da ne bih ostala’

Zlatko Komadina je poručio: “Vidjet ćemo razloge zbog čega je do toga došla, no činjenica je da je to porazni rezultat. Brine me ovaj zaokret Hrvatske udesno”. Razgovarao je kaže s Davorom Bernardićem. “Ne može biti dobro raspoložen nakon ovakvih izlaznih anketa. Dogovorili smo da ćemo sazvati predsjedništvo stranke sutra u 10 ujutro, gdje ćemo sve raspraviti”.

Upitan razmišlja li Bernardić o ostavci, Komadina je rekao da razmišlja. “Ja bih poručio kolegama da bi bilo bolje da su dali svoj doprinos u kampanji, nego da zazivaju odlazak predsjednika stranke. Mi ovaj put nismo izgubili vlast, nego nismo osvojili vlast. Za ostavku ima vremena, ali se ne donosi u afektu”.