Današnja emisija Nedjeljom u 2 krenula je nešto drukčije nego inače. Gost Albert Gajšak bio je u studiju, a Aleksandar Stanković kod kuće, i to zato što je u zadnji trenutak saznao da ima koronavirus, javlja HRT.

"Poštovani gledatelji, dobar dan! Današnja emisija malo je drukčija. Naime, ja imam koronu, a nemam izraženijih simptoma, osim šmrcanja, pa smo odlučili da vodim emisiju iz stana preko Skypea, a gost Albert Gajšak je u studiju. Ispričavam se naravno zbog tehnički slabije kvalitete, i molim vas jednu stvar, nemojte se sada smijati. Svi oni koji znaju moju suprugu, nemojte zvati, jer ovo realiziramo preko njezinog mobilnog telefona. U zadnji trenutak doznao sam da imam koronu, zato radimo preko Skypea. Dobar dan želim Albertu Gajšaku u studiju HRT-a", rekao je voditeljAleksandar Stanković na početku emisije.

Mladi poduzetnik ALbert Gajšak u 23. godini ima informatičko poduzeće s 30 zaposlenih i klijente diljem svijeta.Vodi tvrtku imena CircuitMess, u prijevodu spoj riječi elektroničko sklopovlje i nered za što Albert kaže da mu je bio smiješan naziv kada je nazivao tvrtku sa 17 godina.

"Mi se bavimo dizajniranjem elektroničkih uređaja čija je poanta da oni dolaze rastavljeni, kao legići, i onda se uređaji trebaju složiti prema uputama na internetskim stranicama. Poanta je da se nešto nauči o elektronici i programiranju, i o tim vještinama budućnosti", objašnjava Albert Gajšak.

Kampanja za Batmobile prikupila 225 tisuća dolara narudžbi

Na Kickstarteru, crowdfunding platformi za ljude koji imaju ideju za proizvod, ali ne i kapital za izvedbu, cilj im je bio skupiti 15 tisuća dolara investicija. Albertova kickstarter kampanja za Batmobile prikupila je 225 tisuća dolara narudžbi, s time da je još u tijeku. Albert je komentirao svoju prijašnju izjavu u kojoj je rekao "da sam slušao što mi je govorila okolina i Karlovac, ne bih mogao postati osoba koja jesam.

'Ljudi su me odgovarali'

"Možda malo ne-fer izjava prema Karlovcu i okolini, ali definitivno kada sam pokretao biznis ljudi su me odgovarali da to napravim, ljudi su me odgovarali da plasiram taj proizvod na tržište. Ti komentari nisu bili zlonamjerni nego jednostavno to su bili komentari ljudi koji nisu razumjeli taj moj biznis, i nisu razmišljali na način na koji sam ja razmišljao. Njima je svima to izgledalo kao jako velik rizik, "rađe nađi neki stabilan posao", ali ja to jednostavno nisam htio, htio sam napraviti nešto veliko i zato radim to što radim", rekao je Gajšak.

"Cijela poanta je da ljudi to ne dobiju sastavljen uređaj, nego u dijelovima. Naši uređaji nisu samo kao legići, nego su pametni, imaju hrpu tehnologije u sebi koja uči djecu i mlade o vještinama budućnosti", objašnjava Gajšak.

Ugovor s Warner Brosom

Za razvoj ovog 'Batmobila' hrvatska tvrtka smještena u Lučkom potpisala je ugovor s holivudskim studijom Warner Bros. Sve je počelo s lego-kockama, koje je kao maleni dječak u Karlovcu stalno slagao.

"Vrlo rano je on počeo gledati gdje je plus pol gdje minus, napon baterije, struja, to je njemu bilo blisko. Superjunaci njegovog djetinjstva su bili drugačiji nego superjunaci naših. On je gledao Ironmana, Batmana i ove Marvelove superjunake 21. stoljeća", prisjeća se Zoran Gajšak, otac.

No uz junake 21. stoljeća, za ljubav prema tehničkim znanostima ipak je malo zaslužan i otac, koji je sa sinovima dane provodio u Zajednici tehničke kulture u Karlovcu. S 11 godina Albert je prvi put sudjelovao na natjecanju iz robotike.

"Vi možda to ne razumijete, ali ja imam veliku strast za ovim stvarima, radiš na nekome uređaju satima i onda ga upališ i on funkcionira, to je jako očaravajuć osjećaj", kaže Albert. Još kao srednjoškolac pokrenuo je prvu kampanju za prodaju svojih inovacija. Pametnu igračku, koju djeca najprije moraju sastaviti, a nakon toga uz igru uče STEM znanosti. Igraća konzola bila je pun pogodak. Tada je odlučio nastaviti biznis, a ne školovanje.

Napustio školovanje i krenuo sam

"Ja sam krenuo u tu tvrtku sam i radio sam na početku sve, ali nisam bio dobar u svemu. Nisam znao o financijama, išao sam obrnutim putem, ja sam otvorio firmu pa sam guglao što je porezna olakšica, ušao sam u to bez da sam imao pojma i o čemu", prisjeća se Albert Gajšek. Danas je u tvrtki zaposleno 23 ljudi.