‘GOSPOĐO ŠTO VAM JE, PA IMAMO SAMO JEDNU PATROLU’: Zadarska policija mogla bi imati problema zbog reakcije kod premlaćivanja djevojke

MUP je zbog spore reakcije zadarske policije u slučaju premlaćivanja djevojke, poslao unutarnju kontrolu

Nakon divljačkog iživljavanja monstruma koje su ostali u kafiću gledali, a kako majka tvrdi i pokušavali sakriti, policija je reagirala alarmanto sporo. U zadarsku policiju MUP je poslao unutarnju kontrolu, odnosno stručni tim koji će vjerojatno sljedeći tjedan dovršiti analizu događaja od 13. lipnja. Tada je Darko Kovačević kojeg zovu Daruvarac u kafiću brutalno premlatio 18-godišnju djevojku

MAJKA BRUTALNO PRETUČENE ZADRANKE: ‘Dok ju je Kovačević tukao, gazda kafića glasno je pustio muziku da se ništa ne čuje’

Tek propusti ili prikrivavanje?

Majka djevojke tvrdi kako su joj kad ih nazvala da joj je kći brutalno premlaćena rekli “Gospođo, što vam je, mi imamo samo jednu patrolu”.

Službeni izvještaj policije ističe kako je hitna već odvela djevojku kada su oni došli, a i ona je, tvrdi majka došla s velikim zakašnjenjem “Dijete mi je krvarilo vani 40 minuta dok nije stigla hitna”, rekla je za RTL.

Također, postavlja se pitanje zašto je Kovačević priveden tek iduće jutro, iako su znali tko i gdje živi. Krvavu majicu policija nije izuzela kao dokaz sve dok ju majka nije sama donijela u policiju.

Dali priliku za bijeg ili skrivanje?

Glasnogovornik zadarske policije ističe i da je policija nasilnika privela manje od 24 sata nakon počinjenja kaznenog djela te da su u medijima pokušavali zaštititi žrtvu i njezin identitet.

Rekli su i da u Kovačevićevom stanu nisu pronašli oružje. No u 12-ak sati koliko je prošlo od manijakalnog iživljavanja do dolaska polciije, Kovačević je mogao temeljetito “očistiti” stan od svog oružja i narkotika, za koje ga majka žrtve optužuje. Da je htio, mogao je i sam pobjeći.

‘Nije doušnik, evo ima 40 prijava’

Majka ima i vrlo jasno objašnjenje za takve propuste policije. Ona tvrdi da nasilnik ima takav “tretman “zato što je policijski druker”.

Policija odbacuje navode kako je on njihov doušnik, a kao dokaz da ga ne štite navode i to što zbog prekršajnih i kaznenih djela do sada prijavljivali četrdesetak puta. Među ostalim, bio je prijavljen za napad na policajca, nasilničko ponašanje, tučnjave te prometne prekršaj, kažu u policiji o nasilniku koji slobodno šeće.

Ispada da ju nije dovoljno dugo mlatio

No upada u oči i ono za što je prijavljen. Nakon što se pola sata divljački iživljavao na djevojci, toliko da joj je glavom uspio rabiti umivaonik, prijavljen je za prijetnju i nanošenje teških tjelesnih ozljeda te mu je određen jednomjesečni istražni zatvor. Smrskano lice nakon pola sata divljanja nabildanog muškarca nad 18-godišnjakinjom očito nije dovoljno za kvalifikaciju nasilništva ili pokušaj ubojstva.

Slično je bilo, piše Večernji prije pet-šest godina kada je Kovačević premlatio jednu djevojku, također u kafiću. Tada čak nije bio ni kažnjeno gonjen jer se spletom okolnosti izvukla bez prijeloma, pa su njezine ozljede okarakterizirane kao lakše. Zbog jednog drugog slučaja nasilništva svojedobno je bio osuđen na zatvorsku kaznu.

Zbog svega je MUP u zadar poslao internu kontrolu. Pokažu li se tvrdnje kako je netko iz redova policije prikrivao zločin, MUP namjerava kazniti odgovorne u svojim redovima. Državno odvjetništvo do sada od policije nije zatražilo poduzimanje ni jedne dodatne mjere, što bi valjda trebalo značiti da je policija dobro odradila svoj dio posla. Mogućnost da se istraga proširi na sudionike koji su navodno skrivali kazneno djelo i dalje je otvorena, ali ne i pokrenuta