Bolnički sustav u Lici sve se teže nosi s porastom broja novozaraženih, odnosno onih pacijenata koji zahtijevaju bolničko liječenje. Dvojica Gospićana za HRT su se prisjetili svoje kalvarije s koronaviruom.

Josip Rukavina, umirovljeni branitelj iz Gospića ni godinu dana nakon bolesti nije došao sebi. Nakon intubacije u gospićkoj bolnici, završio je na covid odjelu u Rijeci gdje je proveo 21 dan na respiratoru. Kako dalje navodi, tog se razdoblja uopće ne sjeća, a nakon što su ga skinuli s respiratora je shvatio da ne može govoriti niti se pomicati.

'Trnu mi ruke...'

U riječkoj je bolnici proveo 59 dana. Nakon svega, Josip pije deset lijekova na dan. "Vjerojatno su pomogli, ali su me i satrali, nokti su mi bili otpali na rukama i nogama i narasli ponovo", opisao je Rukavina. "Trnu mi ruke, šake, trne mi desna noga, nemam snage kao što sam imao", navodi.

Josipa je u gospićkoj bolnici primio medicinski tehničar Josip Pezelj koji se četiri dana nakon toga i sam zarazio. "Odjednom ne možete udahnut, ne znate što se događa, normalno je sve do tad bilo, to traje možda nekakvu minutu i onda prodišete. Kako, nemate pojma. Odem do toaleta i ne mogu se vratiti nazad jer nemam fizičke snage", rekao je Pezelj.

Iako Pezelj nije imao najteži oblik bolesti, bio je čest gost dnevne covid-bolnice u Zagrebu. U bolesti su mu stradala pluća te mu je otkrivena kronična bolest.

Vapaj liječnice: 'Teško nam je'

Nakon proživljenog oba Josipa su se cijepila, bez razmišljanja s obzirom da u vrijeme kad su oboljeli cjepivo još nije bilo dostupno. "Cijepio sam se prvom i drugom dozom Pfizera, cijepio sam se pneumokokom zbog bolesti pluća, i jučer sam primio cjepivo protiv influence", nabrojao je Pezelj.

Rukavina ističe da će se "cijepiti makar morao svakih šest mjeseci" da ponovno ne doživi ono što je već prošao.

Posljednjih dana raste broj oboljelih u Ličko-senjskoj županiji, a time i broj hospitaliziranih. "Ono što je veliki problem to su zdravstveni djelatnici kojih je i ovako malo i bolesni su, i teško nam je", rekla je Sandra Čubelić, dr. med., ravnateljica OB-a Gospić. Zdravstveni radnici se nadaju da će se ljudi cijepiti jer se jedino tako može spriječiti potencijalni kolaps zdravstvenog sustava.