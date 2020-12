GOSPIĆ PODUZETNICIMA DAJE BESPOVRATNA SREDSTVA, OSLOBAĐA IH I NAPLATE ZAKUPNINE: Predlaže se i oslobađanje plaćanja poreza na potrošnju

Ako se mjere nastave grad će nastaviti isplatu sredstava

Grad Gospić u srijedu je donio odluku o bespovratnoj dodjeli novčane pomoći poduzetnicima radi ublažavanja posljedica koronakrize, što prati i novi paket mjera za pružatelje ugostiteljskih i sportskih usluga koji zbog odluka nacionalnog stožera ne mogu poslovati, izvijestili su iz Grada Gospića.

Ugostitelji i pružatelji ugostiteljskih i sportskih usluga na području Gospića od sutra se mogu prijaviti na javni poziv za bespovratna sredstva.

Poduzetnicima su namijenjena sredstva za likvidnost, a za prosinac će biti oslobođeni plaćanja zakupnina za javne površine, s mogućnošću produženja na iduće mjesece i s prijedlogom da u 2021. budu oslobođeni i poreza na potrošnju.

Ako se mjere nastave, grad će nastaviti isplatu

“Budući da je zabrana rada na snazi do 21. prosinca, potpore će se isplaćivati za taj mjesec, ali ako se mjere nastave grad će nastaviti isplatu sredstava, a gradskom vijeću upućen je prijedlog odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na potrošnju te je u proceduri izrada prijedloga odluke o oslobođenju plaćanja zakupa javnih površina”, kazao je gradonačelnik Gospića Karlo Starčević u srijedu na konferenciji za medije.

Iz Grada Gospića za visinu sredstava koju će poduzetnici dobiti kažu da je ponovno određena brojem zaposlenih, pa će tako oni koji imaju do tri zaposlena moći ostvariti potporu od 2.000 kuna, oni od četiri do šest zaposlenih 4.000 kuna, od sedam do devet zaposlenih 6.000 kuna, a oni koji imaju 10 i više zaposlenih ostvaruju pravo na potporu u iznosu od 8.000 kuna.

Potpore su fiksne i namijenjene održavanju likvidnosti i očuvanju radnih mjesta, dok su sredstva namijenjena za podmirenje tekućih troškova poput režijskih troškova i troškova servisa opreme.