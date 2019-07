LJUDI SE PIJUĆI MLIJEKO ZARAZILI ZARAZNOM BOLESTI KOJU ŠIRE OPASNI PARAZITI: Ovo su stvari na koje morate paziti

Izvor zaraze je ubrzo otkriven, a čini se kako je napredovanje bolesti zasad zaustavljeno, jer nema novih slučajeva zaraze

Delnice i obližnje mjesto Lokve našli su se na udaru zarazne bolesti. Naime, čak šestero ljudi s tog područja oboljelo je o krpeljnog meningoencefalitisa. Jedan od njih zarazio se ubodom krpelja u šumi, dok su ostali ovu bolest dobili – pijući sirovo kozje mlijeko.

Specijalistica epidemiologije i voditeljica delničke ispostave Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Marinka Kovačević, rekla je novinarima Novog lista da su se oboljenja dogodila u relativno kratkom vremenu, ali i da je ubrzo otkriven izvor zaraze.

“Najprije je oboljela jedna žena iz Delnica, potom troje ljudi iz Lokava te zatim još jedna žena iz Delnica pa muškarac iz Lokava. U dogovoru sa zagrebačkom bolnicom izvršili smo testiranja koja su ukazala da je riječ o meningoencefalitisu koji uzrokuje krpelj, a analiza svakog pojedinačnog slučaja pokazala je da su svi oboljeli, osim posljednjeg muškarca iz Lokava, pili sirovo kozje mlijeko s farme jedne lokvarske obitelji čiji su članovi također među oboljelima”, rekla je Kovačević.

Mlijeko zaraženo ubodom krpelja

Koze s farme su negdje pokupile zaražene krpelje, pa je za trajanja bolesti i njihovo mlijeko bilo zaraženo. Oni koji su to mlijeko prokuhali, nisu imali nikakvih problema, no neki od onih koji su ga pili sirovog dobili su krpeljni meningoencefalitis. Zbog toga je troje oboljelih završilo u bolnici. No, čini se kako je napredovanje bolesti, barem zasad zaustavljeno, jer nema novih prijava o oboljelim osobama.

Krpelja najviše ima u šumama pa je najjednostavniji način zaštite od njihova ugriza ne ići u šumu. No, oni koji se zateknu u šumama, moraju se pregledati nakon izlaska iz njih. Ako primijetite krpelja, potrebno ga je cijeloga izvući, jer ako “kliješta” ostanu u tijelu i dalje postoji mogućnost zaraze ili infekcije. Naravno, nije svaki krpelj otrovan; dapače vrlo je malo takvih, stoga ne treba paničariti. Cijepljenje je također jedna od mogućnosti, a ona se provode u Nastavnim zavodima za javno zdravstvo u cijeloj Hrvatskoj.

Ekološka prehrana nije uvijek zdrava

U razdoblju kada su ekološka prehrana i “prirodni život” postali trend, mnogi se zalažu za konzumiranje sirovih namirnica, a glavni argument im je da to rade i životinje. Osim što preporuča prokuhavanje mlijeka, odnosno termičku obradu namirnica, Marinka Kovačević dala je opasku i na taj trend.

“To je točno, no probavni i ostali sustavi naših i životinjskih tijela nisu isti i ono što njima ne šteti, nama može biti itekako opasno. Zato treba poštovati pravila o prokuhavanju nekih namirnica, u ovom slučaju mlijeka”, istaknula je Kovačević, dodavši da uz ovaj savjet vrijede i ostala pravila zaštite od krpelja.