Čini se da baš svi žele dočekati Novu godinu u Fužinama. Mjesta više nema. "Novogodišnji termin je popunjen još nekoliko mjeseci unaprijed, gosti nam dolaze sutra, ostaju do drugog siječnja. Nešto još slobodnih termina ima u prvom mjesecu, vjerujem da će se i to uskoro popuniti", kazala je za Danas.hr RTL-a Alenka Kauzlarić, vlasnica kuće za odmor u Fužinama.

Dolazi sve više stranaca, a ono na što smo mi navikli i možda nam se čini običnim, oni gledaju drugim očima.

Jako lijepo i opuštajuće'

"Bili smo impresionirani dok smo se vozili automobilom, jako je lijepo. Prošetali smo uz jezero i uživali smo u predivnoj hrani jedne od konoba. Bilo bi lijepo da je snijeg, ali nismo došli skijati. Predivno je za planinarenje, što nismo učinili, ali mogu zamisliti da je jako lijepo i opuštajuće", kazao je Jan Reicher iz Njemačke.

Smještaj košta od nekoliko stotina kuna do nekoliko stotina eura. Ovisno je li riječ o apartmanima ili luksuznim vilama. A te luksuzne vile na meti su i kupaca. Cijene po kvadratu, za one najelitnije, dosežu i dvije tisuće eura. Fužine su među traženijim lokacijama.

U novogodišnjim danima, jedan od razloga je tradicionalni ispraćaj Stare godine u podne. Ovdje će se okupiti preko deset tisuća ljudi.

'Sve nam je popunjeno'

Jasmina Tome, vlasnica kuća za odmor u Staroj Sušici ima dvije kuće za odmor, još dvije se grade. "Popunjeni smo cijele godine, imali smo prošle godine preko 230 dana popunjeno, zima nam je puna do kraja drugog mjeseca, potpuno, već popunjavamo i treći i četvrti mjesec", kazala je Jasmina te dodala kako gosti prvenstveno kad dođu u Gorski kotar traže prirodu,

"Dođu se odmoriti na jedan drugi način, u našim kućama imaju neke dodatne sadržaje kao što su sauna, hidromasažni bazen", ističe Jasmina. Ovih su dana tu pretežno domaći gosti, a planovi su različiti.

"Kao prvo dobar ručak, a druga stvar prošetati se, vidjeti nešto. Činjenica je da je to sat vremena od Zagreba, dva sata od Pule, dakle, idealno mjesto za provesti vikend, šetnju i to je definitivno razlog", kaže nam Kristina Križanić iz Zagreba. Gorski kotar ima ukupno 3700 kreveta. Pretijesno za sve koji se u njih žele ugurati.

Ponuda daleko bogatija od samog snijega

"Popunjenost je izuzetno velika, još uvijek je moguće pronaći smještaj, ali naravno, sugerirao bih da naši gosti smještaj potraže što prije", kazao je Petar Hrg, direktor Turističke zajednice.

Na pitanje što gosti mogu raditi kada nema snijega, odgovara: "Prirodne znamenitosti, kulturne znamenitosti, prekrasan smještaj, sjajna gastronomija, sve to zajedno čini jedan izuzetno dobar turistički proizvod, izuzetno blizu i na neki način to čini atraktivnost i privlačnost Gorskog kotara."

Na pitanje koliko je vila u rukama domaćih, a koliko u rukama stranaca, Hrg odgovara: "Još uvijek je većina naših smještajnih kapaciteta u rukama Gorana, međutim, veseli nas i pozdravljamo svaku investiciju. Kada govorimo o investicijama koje nisu iz Gorskog kotara, pretežito su one ipak iz Hrvatske, s područja grada Zagreba, Rijeke ili Istre, ali svakako treba kada govorimo o investicijama treba reći kako nam kvaliteta smještajnih kapaciteta, osobito novih otvorenih smještajnih kapaciteta raste i to je put ka održivosti koju konstantno ističemo kao nešto izuzeto važno i u centru čega je čovjek. Ulaganje u kvalitetu znači duži boravak gosta, povratak gosta, veću potrošnju, bolji standard domaćeg stanovništva i to je ono čemu svaka turistička destinacija treba težiti", kazao je.

Kaže da će brisanje granica i ulazak u Schengen puno značiti za turizam Gorskog kotara: "Značit će mnogo, za turizam Gorskog kotara, ali i Hrvatske, naravno, brišu se granice. Ja bih rekao da se otvaramo jednom krugu kojem smo oduvijek pripadali i našim gostima je pojednostavljen ulazak u zemlju i to nam može donijeti jedino dobro i to očekujemo", kazao je.