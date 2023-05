Ovotjedno značajno pojeftinjenje naftnih derivata rezultiralo je njihovi najnićim cijenama u protekle dvije godine. Cijene i benzina i dizela pale su ispod nekadašnjih 10 kuna. Vozači imaju razloga biti zadovoljni, no pitanje je koliko će to zadovoljstvo biti dugog vijeka.

Name, kako doznaje RTL, zbog pada cijena nafte na burzama u Vladi razmišljaju o ukidanju mjera kojima kontrolira cijenu naftnih derivata. Bez tih mjera danas bi benzin koštao 1,55 eura ili više od nekadašnjih 11 kuna, a dizel 1,45 eura. Ukidanje ograničenja bi za jedne bilo dobro, a za druge ne - tvrdi energetski stručnjak Davor Štern.

Ukidanje ograničenja uoči turističke sezone

"Za naše domaće potrošače možda nije, ali kako se to evo poklapa s padom cijena derivata možda bi to prošlo. A za državni proračun s obzirom na veliki broj turista koji se očekuje, u svakom slučaju bilo bi pozitivno", kazao je Štern za RTL Danas.

Vladin plan, kako doznaje RTL, temelji se upravo na tome pa bi uoči turističke sezone mogla biti ukinuta ograničenja samo na benzinskim crpkama na autocestama i na onima koje koriste jahte. Premijer ostavlja sve opcije otvorenima.

"Ako cijene budu ovako dobre kao sada, a sada su trenutno jako dobre, razmotrit ćemo gdje se otvara prostor da cijene ostanu i dalje prihvatljive i pristupačne našim građanima, a da se istodobno neki od tih elemenata postupno vraćaju na neku raniju situaciju", kazao je premijer Andrej Plenković.

Hoće li Vlada poslušati šeficu ESB-a?

No, pritisak dolazi i iz Frankfurta. Europska središnja banka redovnim podizanjem kamatnih stopa ne uspijeva obuzdati inflaciju, pa je Christine Lagarde prošlog tjedna poslala jasnu poruku čelnicima država.

"Kako energetska kriza slabi, vlade bi trebale promptno i usklađeno ukidati mjere potpore kako ne bi pridonijele povećanju srednjoročnih inflacijskih pritisaka", smatra Lagarde.

Zbog toga je Vlada pred dvojbom: nastaviti subvencionirati energente ili ispuniti zahtjev čelnice središnje banke i u predizbornoj godini otežati život građanima?

"Ekonomska situacija je sve teža, a vlada je tu zbog građana, a ne zbog Europske unije", kazao je za RTL Mario iz Osijeka.

"Život jer je i ovako pretežak, a Europa nek radi svoje", smatra Osječanka Marga.

Subvencije za struju i plin zasad ostaju

Plenković naglašava da je Lagarde mislila na ukidanje mjera tek kada se cijene normaliziraju.

"Kad dođemo u tu fazu, a to će biti za nekoliko mjeseci ako sve ostane kako je sada, možemo razmišljati o tim koracima", rekao je premijer.

Vladine subvencije cijena struje traju do prvog listopada, a plina do prvog travnja iduće godine i te mjere Vlada neće ukidati. No, s gorivom će, čini se, biti drugačije.