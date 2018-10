GORIVO JE OZBILJNO POSKUPJELO, HOĆE LI VLADA REAGIRATI? Ministar financija: ‘Pratimo i analiziramo’

Po podacima Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, prosječna cijena benzinskih goriva u Hrvatskoj na današnji dan iznosi 10,79 kuna po litri, što je 11,9 lipa više nego dan ranije. Pritom se cijene eurosupera 95 kreću od 10,30 do 10,87 kuna po litri, a eurosupera 100 od 11,14 do 11,23 kune po litri

Ministar financija Zdravko Marić izjavio je da Vlada prati cijene naftnih derivata te će vidjeti hoće li biti potreba za nekom mjerom ili reakcijom s obzirom da su cijene benzina i dizela danas znatnije porasle.

Na konstataciju novinara da je gorivo od danas skuplje, benzini za 10-a, a dizeli za čak 30 lipa, što je veliki udarac i za gospodarstvo, te hoće li Vlada stoga reagirati snižavanjem trošarina, Marić je rekao da se kod trošarina na naftu i naftne derivate može reagirati puno brže putem uredbi Vlade.

‘Vlada sve to prati i analizira’

“Sve to pratimo i analiziramo. Sukladno tome će Vlada i zauzeti svoj stav, odnosno vidjeti hoće li biti potrebe za nekakvom mjerom ili reakcijom – rekao je ministar financija koji je na pitanja novinara odgovarao u Koprivnici gdje je sudjelovao na konferenciji “Hrvatska kakvu trebamo” koju je organizirao Večernji list, a na kojoj se raspravljalo o najavljenoj poreznoj reformi.”

Marić je podsjetio i da se prijedlogom zakonskih izmjena koje su u proceduri gospodarstvenicima koji se bave cestovnim i cargo prijevozom predlaže da se njima od iduće godine priznaje dio trošarine za njihovu djelatnost.

“To nije mali efekt, negdje je na razini od oko 250 milijuna kuna i to upravo onima koji se bave cestovnim cargo prijevozom”, istaknuo je Marić.

Visoe cijene goriva

Po ocjeni ministra financija, i to je jedna od mjera koju Hrvatsku diže u ljestvici konkurentnosti, a koju ima nekolicina zemalja u našem okruženju, odnosno diljem Europske unije. Na taj će se način, dodaje, i hrvatska konkurentnost dići te će se tako pomoći i svim autoprijevoznicima odnosno svim onim koji se bave cargo prijevozom.

Inače, po podacima Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, prosječna cijena benzinskih goriva u Hrvatskoj na današnji dan iznosi 10,79 kuna po litri, što je 11,9 lipa više nego dan ranije. Pritom se cijene eurosupera 95 kreću od 10,30 do 10,87 kuna po litri, a eurosupera 100 od 11,14 do 11,23 kune po litri. Prosječna cijena, pak, dizelskih goriva iznosi 10,48 kuna po litri, što je porast za 26,5 lipa. Tako se cijena eurosupera 100 danas kreće od 11,14 do 11,23 kune po litri.

Ne slaže se s Kujundžićevim planom poskupljenja cigareta i alkohola

Na novinarski upit hoće li poduprijeti inicijativu ministra zdravstva Milana Kujundžića koji predlaže drastično poskupljenje alkohola i cigareta, ministar financija je odgovorio da će Vlada o tomu zauzeti stav kada za to dođe vrijeme.

“Što se tiče oporezivanja i duhana i alkohola i ja osobno, bez obzira što nisam medicinski djelatnik niti sam kvalificiran nešto o tome govoriti, znam što znači prevencija i sigurno to ima pozitivne implikacije.

Međutim, takvo jedno drastično povećanje i oporezivanje nedvojbeno bi imalo utjecaja i na samo tržište. Nemojmo zanemariti činjenicu da Hrvatska ima najdulju kopnenu granicu s nečlanicama EU, dakle govorimo o granici sa Srbijom, poglavito granici s BiH i onom s Crnom Gorom”, rekao je Marić, podsjetivši i na probleme koje smo znali imati s kontrolom tih granica.

Blago povećanje trošarine na duhan

Po pitanju oporezivanja duhana napominje i da su u stalnom dijalogu s duhanskom industrijom te najavio da će se do kraja godine izići s prijedlogom blagog povećanja trošarine na duhan i duhanske proizvode.

– Hrvatska je ponovno došla na razinu da smo nešto ispod one propisane minimalne trošarine koju EU traži od nas, tako da ćemo do kraja godine najvjerojatnije doći s jednim prijedlogom koji će značiti blago povećanje, ali ne u ovom obujmu 50 ili 100 posto – zaključio je Marić.