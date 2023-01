Danas se od 9.30 održava Aktualno prijepodne u Saboru. Nakon jednomjesečnog odmora, saborski zastupnici u utorak se vraćaju u klupe, a proljetno zasjedanje otvorit će uobičajenim aktualnim prijepodnevom tijekom kojega će o aktualnim temama propitivati premijera i ministre.

Pitanja će članovima Vlade postaviti 39 zastupnika, a ždrijeb je odlučio da će prva to učiniti SDSS-ova Dragana Jeckov, dok posljednji SDP-ov Arsen Bauk. Nakon aktualnog prijepodneva, koje će potrajati nekoliko sati, zastupnici će glasovati o povjerenju novim ministrima Branku Bačiću i Šimi Erliću.

'Zašto i za koga vi radite, gospođo, to je pravo pitanje'

11.45 - Katarina Peović postavila je pitanje o rastu plaća. Upozorila je da udruge spremaju prosvjede. Pitala je i o privatnim plažama na Ugljanu s kojima se hvali investitor.

"Vi ne samo da niste glasali za onu deklaraciju o Ukrajini, nego niste ni sada", rekao je Plenković i dodao: "Usto optužujete Vladu da je kvislinška. Zakon o pomorskom dobru prihvatila je Vlada, nema situacije u kojima se ljudima ne može dozvoliti dolazak na plažu. Čitajte zakone, iznesite argumente. Suzdržite se od teških riječi. Sve te vaše komentare možete mačku o rep objesiti. I ne govorite više da je ovo kvislinška Vlada. Zašto i za koga vi radite, gospođo, to je pravo pitanje."

Sandra Benčić je dobila opomenu nakon što je upozorila i zamolila predsjednika Sabora da traži premijera da prestane vrijeđati.

'Neće biti povećanja cijena telekoma'

10.52 - Vesna Nađ iz Socijaldemokrata postavila je pitanje oko poskupljenja usluga telekoma i kako će spriječiti pljačku. Plenković je rekao da neće biti povećanja cijena jer je tako dogovorio ministar Oleg Butković s pružateljima usluga. "I oni imaju element korporativne i društvene odgovornosti", rekao je.

"Ako je to bilo obećanje na časnu pionirsku, sumnjamo da se to neće dogoditi", rekla je Nađ i istaknula da se po jeftiniju hranu može preko granice, ali ako poskupi telekom, nema puno prostora za manevar.

Plenković Bartulici: Vi glasate za Rusiju, za izolaciju…

10.37 - Stephen Bartulica kazao je kako su upozoravali da Hrvatska nije spremna na euro. "Glasao sam protiv upravo zato. Jeste li svjesni da će vaša odluka osiromašiti hrvatske građane", pitao je.

"Vaša euroskeptičnost je poslovična, ali to da ste došli iz SAD- postali netko tko daje podršku Rusiji, to mene prilično iznenađuje. Za razliku od nekih aktera koji nemaju veze sa strateškim projektima, imate neki element identifikacije, radili ste u Ministarstvu vanjskih poslova. Trebali biste znati čemu Hrvatska teži, ali vi 2023. u izboru Ukrajina / Rusija glasate za Rusiju, u izboru eurozona u odnosu na izolaciju, glasate za izolaciju. To je velik problem. Za razliku od vas mi jako dobro znamo gdje idemo - među najrazvijenije zemlje, s najviše koristi za hrvatsko gospodarstvo. Gle čuda, nikad većih plaća, nikad većeg rasta mirovine, nikad manje nezaposlenosti…", odgovorio je Plenković.

Pljušte opomene

10.03 - "Premijeru, vi ste na krivoj strani obnove", poručio je Nikola Grmoja nakon čega je dobio opomenu.

"Zanimljivo je tko brani Peđu Grbinu. Brane ga s kvazi desnice", rekao je Hrvoje Zekanović pa zaradio opomenu.

Zastupnik Marijan Pavliček dobio je opomenu jer je komentirao kao nezadovoljan odgovorom.

Željko Sačić je s radošću primio opomenu. "Plenković je grubo zlouporabio Ustav onemogućavajući saborske zastupnike da rade svoj posao", rekao je. Nakon poduljeg ispada dobio je još dvije opomene, ukupno tri, i zabranu daljnjeg sudjelovanja. "Dosadili ste i Bogu i vragu s tim da smo mi ruski igrači", rekao je.

Nino Raspudić je dobio dvije opomene jer se nije zaustavio na vrijeme kad ga je predsjednik Sabora prekinuo.

Okršaj Grbina i Plenkovića

10.00 - "Govorili ste da građani nisu osjetili veliku krizu, a nakon Nove godine ste se iznenadili zato što su nakon uvođenja eura povećane cijene. Rekli ste da imate puno arsenala, ali mi to ne vidimo. Želim jasan odgovor na pitanje koje sve zanima. Što čini arsenal koji imate u svojim rukama, s obzirom na to da ga prošlog tjedna niste koristili? Kada ćete koristiti taj svoj arsenal i kada će biti vidljiv neki uspjeh ove Vlade?", pitao je zastupnik Peđa Grbin.

"Zastupniče Grbin, što se tiče vašeg doprinosa, možemo ga svesti na nulu. Vaš doprinos je izbacivanje ljudi iz SDP-a i uništavanje gradske organizacije SDP-a. Kada ste vi kao čelnik SDP-a imali priliku podržati žrtvu i reći ne agresoru, vi ste odlučili napraviti tešku i brutalnu sramotu pa da se svi pitaju kakav je to hrvatski Sabor. Vlada ima nekoliko elemenata u ovoj situaciji. Za razliku od vas, mi smo građanima dali tri paketa pomoći. Regulirana cijena pline, struja, smanjena cijena naftnih derivata, pomoć vrtića, školama, bolnicama i tako dalje. Državni inspektorat je već do sada izrekla 151 novčanu kaznu onim subjektima koji su se počeli ponašati onako kako nisu trebali", odgovorio je premijer Andrej Plenković.

"Vi meni govorite da ste postupali u dobroj vjeri tako što ste vi mislili da se cijene nakon uvođenja eura neće dizati. Pa premijeru, jeste li vi glupi? Čovječe, dajte se koncentrirajte na ono što je drugima u Hrvatskoj bitno. Čega se dotaknete, vi i to zaribate", uzvratio mu je Grbin.

'Vaše pitanje je nejasno'

9.51 - Digitalizacija tijela državne uprave nam provode cvjećare. Namjeravate li i kada krenuti s procesom digitalizacije, pitao je zastupnik Željko Pavić.

"Ja ne znam na što se vi uopće referirate u svojem pitanju jer je nejasno", rekao je Plenković.

Počelo zasjedanje Sabora

9.40 - Intoniranjem hrvatske himne i minutom šutnje preminulim zastupnicima i braniteljima počelo je zasjedanje Sabora.