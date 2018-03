“GORI” REINEROV PROFIL: “Mi ćemo biti naredne 4 godine pod stresom! Sramota vas može biti!”

Predsjedniku Sabora Željku Reineru ništa nije sporno što je uz pratnju osiguranja zaobišao kolonu na Bregani i produžio na skijanje. Dok jedan broj građana na Facebooku dijele njegovo mišljenje, drugi ga prozivaju da je bahat. Negativni komentari odmah se brišu!

“Da sam mogao izbjeći pratnju vrlo rado bih to učinio, no nije bilo moguće jer tako me slijedi po mojoj novoj funkciji. Nakon stresne kampanje i tjedana napornih pregovora htio sam uzeti par dana odmora, ali neki očito i od toga žele napraviti skandal. No ovaj put malo su se zeznuli”, rekao je Željko Reiner za portal 20minuta.

Na Reinerovom Facebook profilu objavljena je ova izjava koja je izazvala lavinu komentara. Svi negativni, odmah se brišu!

Tko je pod stresom?

“Vi ste pod stresom???? Mi ćemo biti naredne 4 godine pod stresom!! Sramota vas može biti!!”, samo je jedan od komentara koji je nestao.



Neki korisnici popularne društvene mreže brane novoizabranog predsjednika Sabora.

“Nema ništa sporno u vašem odlasku na odmor privatnim vozilom niti u tome što ste pod policijskom sigurnošću koja upravo iz razloga sigurnosti ne smije dugo stajati u koloni.

Gospodin Reiner putovao je osobnim automobilom, stvar je državnih službi kako postupati sa štićenom osobom. Kad po Pusićku i druga Milanovića avioni lete na sve strane svijeta pa i za privatne potrebe, to nije bio medijski događaj s posebnom pažnjom.

Uživajte ti nama dragi demokratski izabrani predsjedniče Hrvatskog sabora”, jedan je od posjetitelja poručio Reineru.

“Boljševici brišu komentare”

Neki negativni komentari su nestali, a što su primjetili i posjetitelji koji su “okupirali” profil poznatog HDZ-ovca. “Gle, boljševici brišu komentare koji im se ne sviđaju i blokiraju nas. Najgore od svega je što mi plaćamo ova g…a.