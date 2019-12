GORDAN MARAS KOMENTIRAO SUČELJAVANJE I OTVORENO PRIZNAO: ‘Sablaznila me je Škorina izjava!’

Maras o nastupu predsjednice na debati: ‘Kada vidite da zadovoljstvo stožera Grabar-Kitarović zato što nije napravila niti jedan gaf, mada je po meni ova izjava sa SOA-om nevjerojatna’

Saborski zastupnik SDP-a Gordan Maras rekao je za N1 kako je nevjerojatna izjava aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović o korupciji u SOA-i. “Kada vidite da zadovoljstvo stožera Grabar-Kitarović zato što nije napravila niti jedan gaf, mada je po meni ova izjava sa SOA-om nevjerojatna. Da ona nakon pet godina mandata za službu za koju je direktno odgovorna, kaže da je korumpirana”, komentirao je Maras sinoćnje sučeljavanje predsjedničkih kandidata na HRT-u.

“Gospodin Škoro nije uopće ostavio dojam, kao da se nije ni snašao u cijeloj toj priči. Mislim da je Milanović napravio zaista jedno dobro predstavljanje”, dodaje Maras.

Sablaznila ga Škorina izjava

Što se tiče Škorine izjave da bi pomislovao osuđenog ratnog zločinca Tomislava Merečepa kaže: “Mene je Škorina izjava sablaznila. Vidim da sada HDZ nije u stanju, ministar Medved to nije u stanju niti komentirati. Ratni zločin se ne može pomilovati i ja jednostavno mislim da je to standard koji treba prihvatiti.”

Prema njegovu mišljenju Dalija Orešković je imala veliki potencijal prije pola godine, ali ga nije iskoristila. “Što se tiče Dalije Orešković, tu je stvar trenutka. Ona je imala potencijal prije pet, šest mjeseci koji nažalost nije iskoristila, na njenu žalost. Ja mislim da ona ima određene kvalitete, ali kada ulazite u kampanju na način da potpise skupljate pet minuta do 12, onda ste sve rekli o samoj toj kandidaturi.”

Komentirao je i nastup Juričana, koji je, smatra Maras, svojom kampanjom izazvao jako veliku pozornost. “Ja mislim da je to kampanja koja je dobra što se tiče upozorenja na probleme koje imamo u Gradu Zagrebu i korupcije u Hrvatskoj generalno. To je jedna anti-kampanja, ali Juričan uopće ne želi biti predsjednik Hrvatske, on ovu kampanju koristi za neke druge stvari.”

