Bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a i donedavni član te stranke, Gordan Maras nema namjeru odustati od povratka u članstvo SDP-a, nakon što je, uz oko 3000 drugih, izbrisan.

"Ja se SDP-a ne mogu odreći nakon 24 godine borbe za stranku. Ne može me stranački povjerenik za Zagreb, Davor Terzić tek tako, potezom pera, izbrisati iz članstva", poručio je Maras za Jutarnji.

Lakši i teži način

Članovi raspuštenih zagrebačke i slavonsko-brodske organizacije SDP-a koje povjerenici u roku od 45 dana od raspuštanja nisu vratili u stranku, imaju pravo ponovno zatražiti povratak u članstvo, čim se organizacije ponovno formiraju. No, to ne znači da će svi biti primljeni natrag.

Osim toga, prema stranačkom Statutu, ne moraju čekati godinu dana da bi zatražili ponovno učlanjivanje. Naime, to vrijedi samo za one koji su iz SDP-a izbačeni u stegovnom postupku, koji je za stranku dulji i kompliciraniji proces, jer je potrebno prikupiti materijalne dokaze da se netko ogriješio o stranačke ciljeve i politiku ili je naštetio ugledu stranke.

Jednostavniji način je raspuštanje čitave gradske ili županijske organizacije, nakon čega stranački povjerenik u roku od 45 dana odlučuje koga će vratiti u stranku. Za razliku od stegovnog postupka, gdje se članovi imaju pravo izjašnjavati o optužbama, pa čak i dobiti podršku drugih kolega, pri raspuštanju organizacije stranački povjerenik ne pita nikoga za očitovanje, niti utvrđuje krivnju. Izbačeni se članovi, štoviše, na takvu odluku nemaju pravo žaliti, ali mogu odmah tražiti povratak u članstvo.

Nema statutarnih razloga

No, Maras ističe da ne postoji nijedan statutarni razlog za njegovo brisanje iz stranke. Zato je od Terzića tražio pisano očitovanje o razlozima brisanja, a od predsjedništva, Glavnog odbora i Statutarne komisije SDP tražit će očitovanje o razlozima i načinu njegova brisanja iz članstva.

"Kad govori o brisanju iz članstva, Peđa Grbin se poziva na odluku Glavnog odbora. Ako se već poziva na nju, onda bi morao znati da sam ja do brisanja bio član Glavnog odbora. Da bi me isključili iz toga tijela i iz članstva, potrebna je odluka Glavnog odbora, a to tijelo takvu odluku nikada nije donijelo, niti ju je itko tražio. Na zadnjoj sjednici održanoj 12. lipnja, Glavni je odbor donio odluku o izbacivanju šest članova Glavnog odbora, među kojima nisam bio ja. Kad je na istoj sjednici donesena odluka o raspuštanju zagrebačke organizacije, Glavni odbor nije bio svjestan, niti im je bila namjera mene izbrisati iz stranke, a time i iz Glavnog odbora", poručio je Maras, koji smatra da je razlog brisanja iz stranke sprječavanje njegove nove kandidature za šefa gradske organizacije.