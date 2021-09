Znanstvenik i član Vladinog Znanstvenog savjeta Gordan Lauc komentirao je trenutne epidemiološke mjere.

"Ono što smo vjerojatno do sada svi već naučili da onime što zovemo mjere ne smanjujemo broj zaraženih ljudi, mi samo produljujemo period u kojem će se virus proširiti do svih onih do kojih virus treba doći.

Sve ove nametnute mjere uspore širenje virusa za 15-20 posto. One su prije svega uvedene da spriječimo opterećenje zdravstvenog sustava. To što smo malo rastegnuli krivulju je pomoglo. SARS COV-2 više ne prijeti da će imati veliki broj teško bolesnih ljudi, ali za gripu još uvijek ne znamo", kazao je za N1.

'Treba ukinuti sve mjere'

Kaže da veći broj hosptaliziranih trenutno nego što je to bilo prošle godine u ovo vrijeme uopće nije razlog za brigu.

"Mi smo prošlog ljeta imali jako malo zaraženih. Ove godine smo imali ogromnan broj turista i činjenica je da imamo više zaraženih nego što smo imali lani u isto dobra. Virus se širi, virus će se i dalje širiti. Mi se ovog virusa ne možemo riješiti. Ono što se bitno promijenilo, imamo polovinu ljudi koji su se cijepili i imamo polovinu onih koji su preboljeli. Zbog toga nemamo razloga za paniku", kazao je.

Lauc zna što bi on napravio: "Osobno mislim da trebamo napraviti ono što je napravila Danska, odnosno da ovaj virus više nije prijetnja za državu. Bilo kakve mjere nemaju smisla. Sve te mjere imaju dva, možda pet posto učinka na širenje virusa. Mi mjerama ne možemo smanjiti broj oboljelih, zbog toga smatram da sve mjere treba ukinuti", kaže Lauc.

'Kartu ECDC-a ne treba ozbiljno gledati'

Kazao je da Znanstveni savjet Vlade nisu imali već neko vrijeme, ali i podsjetio kako su u međuvremenu predsjednik i premijer rekli da najesen treba ukinuti sve mjere te on smatra kako će se to i dogoditi.

"Jako se teško povući i reći da mjere više nisu važne. Teško je prognozirati što se će se dogoditi što se mjera tiče. Ne očekujem da će se dogoditi nešto drastično u pogledu novih mjera", kaže.

Upitan kako komentira da su na posljednjoj karti ECDC-a crveni Slavonija i Gorski kotar u kojima boravi puno manje ljudi, Lauc kaže da je to apsurdna situacija.

"Imate neku lokacije koja je malo naseljena i koja provodi malo testova i onda im udio zaraženih poraste i završe u crvenom. Mislim da tu kartu ne treba ozbiljno gledati", rekao je znanstvenik.