Znanstvenik i član vladinog Znanstvenog savjeta, Gordan Lauc, danas je na Facebooku objavio status u kojemu se osvrnuo na pandemiju, Vladine mjere i covid-propusnice, pri čemu je poručio pratiteljima da sami napišu da žele preuzeti odgovornost za svoje zdravlje i da ne želite da Vlada "glumi Tita" i propisuje kako trebaju čuvati svoje zdravlje.

"Ako vas zanima tko je kriv za to što od danas moramo imati covid-propusnice za otići u školu, vrtić, poštu, ili u općinu – kriva je evolucija. Kada je Tito umro imao sam samo devet godina, no i danas se vrlo živo sjećam straha koji je taj devetogodišnji dečkić osjetio za svoju budućnost kada su objavili da je Tito umro. Sustavnim pranjem mozga država je postigla da se devetogodišnje dijete pita hoće li preživjeti bez "velikog vođe" koji se brinuo za njega. No to nije bilo tako samo u socijalizmu, tako je od početka civilizacije – države i narodi trebaju vođe koji se "brinu za male ljude".

Ljudi su životinje koje žive u čoporima, a opstanak pojedinca u čoporu je stvar "milosti" vođe čopora. Ako vas vođa izbaci iz čopora, vaše šanse za opstanak postaju jako male i zato je poslušnost nešto što je jako duboko usađeno u naše gene. Primjerice, što više tučete psa, on će vam se više umiljavati i pokušavati dobiti oprost za svoje "grijehe" zbog kojih je dobio batina. Vrlo je mali postotak onih koji imaju ambiciju suprotstaviti se vođi čopora i pokušati postati novi vođa. Nažalost, to vidimo i danas. Dio ljudi se boji i traži da ih "vođa čopora", tj. danas Vlada, zaštiti. Dobar vođa naravno mora pokazati brigu i zato sve vlade s vremenom uvode sve sumanutije i sumanutije "mjere". Kada su u Kini Wuhan stavili u strogu karantenu čitav zapad se zgražao, no danas ako niste cijepljeni, u Austriji ste osuđeni na kućni pritvor uz prijetnju visokih kazni, a u Australiji otvoreno najavljuju da će "vam zagorčati život".

Vlada glumi 'Tita'

Naša Vlada je napravila ono što je najbolje za njih. Uveli su "mjere" koje će zadovoljiti one koji se boje, a onima koji se protive tim mjerama samo trebaju pokazati na Sloveniju, Italiju ili Austriju i reći da su oni zapravo uveli puno blaže mjere. I naša Vlada zna da mjere koje uvode nemaju nikakav značajan utjecaj na epidemiju. To sam im osobno ponovio više puta i jako su me dobro čuli. Osim toga, dovoljno je pogledati u susjedstvo i vidjeti da Austrija i Slovenija usprkos puno širem i pametnijem cijepljenju (oni su cijepili puno više najstarijih od nas), vrlo strogim mjerama u prošlosti i široko implementiranim covid-propusnicama imaju isti, ili još i gori tijek epidemije od nas. Danas je potpuno jasno da su bilo kakve "mjere" na tijek epidemije imale potpuno zanemariv utjecaj. Štoviše, da smo ih sve ukinuli još početkom godine, sada bi nam bilo puno bolje nego što je.

Naša Vlada nije uvela mjere da bi smanjila broj zaraženih, jer oni jako dobro znaju da to ovim mjerama naprosto ne mogu postići. Naša Vlada je covid-potvrde uvela samo kako bi se pokazala dobrim "velikim vođom" koji se brine za one koji se boje. Ti koji se boje su nažalost jako glasni u medijima, a njihov strah aktivno potpiruje pandemijski marketing koji će samo kroz dodatno testiranje javnih i državnih službenika svaki dan nekoliko dodatnih milijuna prebaciti iz naših džepova u džepove industrije pandemije.

Ako želimo da se ove mjere ukinu, ona tiha većina koja ih ne podržava mora to jasno i glasno reći. Podijelite ovaj post, ili sami napišite da želite preuzeti odgovornost za svoje zdravlje i da ne želite da Vlada "glumi Tita" i propisuje kako trebate čuvati svoje zdravlje (ako to žele, bolje neka zakonom zabrane pretjeranu tjelesnu težinu), uvjerite nekoga tko se boji (bilo virusa, bilo cjepiva) da paničari bez razloga, izađite na mirni prosvjed, pošaljite pismo u Vladu, pišite medijima, nazovite ih i kažite im svoje mišljenje. Poduzmite bilo što (naravno u granicama zakona) kako biste pokazali Vladi da se ne slažete s ovim što su napravili. Ako vi nastavite šutjeti, a oni koji se boje uz potporu pandemijskog marketinga nastave širiti strah, "mjere" će samo biti sve strože i strože…", poučio je Lauc.