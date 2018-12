GORDAN JANDROKOVIĆ ŽELI UPOZORITI SVIJET: ‘Hrvati su egzistencijalno ugroženi u BiH’

Gordan Jandroković prokomentirao je za RTL Danas aktualnu političku situaciju

Danas je predsjednik Sabora Gordan Jandroković za RTL Danas prokomentirao aktualnu političku situaciju u Saboru i zemlji. Govorio je o Deklaraciji o položaju Hrvata u BiH, aferi ‘SMS’, odnosu s Milijanom Brkićem, problemu s prodajom izraelskih F-16 Barak zrakoplova i Zakonu o udžbenicima.

Smatra da je Deklaraciju o položaju Hrvata u BiH, o kojoj se raspravlja u Saboru i koja je bila predmetom kritika, dobro izbalansiran tekst koji ukazuje na pitanje položaja Hrvata u BiH.

Duh Daytona je narušen

Jandroković je podsjetio da su Hrvati konstitutivni narod te da trebaju biti jednakopravni s Bošnjacima i Srbima, a tijekom zadnjih izbora pokazalo se da je narušen duh Daytona.

“Tijekom zadnjih izbora kada su Bošnjaci izabrali predstavnika Hrvata pokazalo se da je duh Daytona narušen i Hrvatska kroz deklaraciju Hrvatskog sabora želi pokazati neslaganje s takvim kršenjem daytonskog duha.

Ovo je važno jer je to poruka koju upućujemo i Hrvatima u BiH i međunarodnoj zajednici. Diplomatskim djelovanjem pokušavamo upozoriti svijet o tome što se zbiva u BiH, da se na jedan neprimjeren način preglasavaju Hrvati i to Daytonom nije dogovoreno. Hrvati su egzistencijalno ugroženi u BiH, mi smo po Ustavu dužni brinuti o Hrvatima van domovine i to ćemo činiti”, rekao je.

Brkić je glasao za Deklaraciju

I dok je HDZ-ov Milijan Brkić rekao da Deklaracija nema nikakav stav, Jandroković tvrdi kako je Brkić glasao za nju.

“Dogovorili smo se da će tekst biti osnova. Tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana će doći do korekcija unutar Deklaracije. Pozvali smo i druge saborske klubove da se priključe jer želimo da dokument bude usvojen sa što većom većinom i da pošaljemo poruku da stojimo iza Hrvata BiH”, rekao je.

Surađuje s Brkićem

Vezano za aferu ‘SMS’, Jandroković je rekao da je s Brkićem razgovara o svim pitanjima bitnim za stranku, Sabor i državu. Tvrdi da surađuju i da ne želi komentirati slučaj dok ne dođe konačni sud nadležnih državnih institucija.

“Vidite da surađujemo. Za istragu oko ovog slučaja nadležne su državne institucije koje se tim poslom bave. Prije nego što daju konačni sud o tome ne bi bilo primjereno da kao predsjednik Hrvatskog sabora dajem sudove o tome. Kada nadležna tijela daju pravorijek o tome što se dogodilo donosit ćemo političke odluke”, rekao je.

Misli da je bilo nezakonitih radnji

Jandroković je zatim nadodao da će otvoriti raspravu i vidjeti što napraviti u slučaju da postoje političari koji su sudjelovali u kršenju ljudskih prava ili nečasnim radnjama.

“Vjerojatno je tu bilo i nezakonitih radnji ali ne želim govoriti o tome dok nadležna tijela ne daju svoj sud”, rekao je, te nadodao da u slučaju da je “točno ono što je pisalo o medijima radi se o ozbiljnim kršenjima zakona. To se ne smije tolerirati. Oni ljudi koji su bili povezani morat će dati odgovore što se i zašto radilo.”

Odgovornost za F-16 zrakoplove ne leži na Hrvatskoj

Vezano za aktualni problem s prodajom izraelskih F-16 Barak zrakoplova, Jandroković je rekao da postoje ugovori koji definiraju obaveze Izraela, Hrvatske i SAD-a.

Rekao je da je čuo od ministra obrane i nadležnih, da odgovornost ne leži na hrvatskoj strani, već da je riječ o problemu koji se tiče Izraela i SAD-a. Podsjetio je da je Izrael preuzeo određene obveze i izrazio nadu da će se toga držati.

Jandroković je rekao da je prema mišljenju stručnog povjerenstva izraelska ponuda najbolja te da vjeruje u ostvarenje konačnog dogovora i realiziraciju posla.

Vjeruje da će Zakon o udžbenicima biti usvojen

Jandroković je, također, rekao da očekuje kako će sve točke Zakona o udžbenicima biti podržane, iako je Milan Bandić zaprijetio da neće podržati taj zakon bez njegova amandmana o besplatnim učenicima.

“Očekujemo da će sve točke biti podržane. Ideja njegovog amandmana je na tragu što smo se dogovorili kod proračuna. Postojat će formulacija po kojoj će se Vlada obvezati da izradi model kako bi se ta tematika riješila”, rekao je.