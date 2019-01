GORDAN JANDROKOVIĆ U POVODU SJEĆANJA NA ŽRTVE HOLOKAUSTA: ‘Dužnost cijelog svijeta je sjećati se’

“Danas se ne sjećamo samo žrtava holokausta već i žrtava Vukovara, Škabrnje, Srebrenice i svih drugih mjesta zločina te šaljemo poruku nade da smo naučili iz povijesti i da želimo da u našim društvima prevlada trijumf ljudskih vrijednosti nad ljudskom destruktivnošću”, zaključio je Jandroković

U povodu 27. siječnja, Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta, Hrvatski sabor je u petak zasjedanje započeo minutom šutnje, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručio je da je dužnost cijelog svijeta sjećati se žrtava okrutnosti, nehumanosti fašističkih koncentracijskih logora i patnje, šest milijuna ljudskih sudbina i njihovih neispričanih priča.

“Na taj dan cijeli svijet odaje duboko poštovanje žrtvama nacističkog progona i genocida nad židovskim narodom i pripadnicima manjina, ali i svim žrtvama nacističkih i fašističkih režima tijekom Drugog svjetskog rata”, rekao je Jandroković na početku saborske sjednice.

Podsjećajući kako je prije 73 godine oslobođen nacistički koncentracijski logor Auschwitz, predsjednik Sabora je kazao kako to zloglasno mjesto simbolizira i sva druga mjesta na kojima je izvršen genocid nad židovskim narodom, ali i sustavno istrebljivanje drugih neželjenih skupina za vrijeme nacističkih i fašističkih režima.

“Auschwitz simbolizira smrt 6 milijuna nevinih osoba čija je jedina krivnja bila različitost u odnosu na odabrane”, rekao je Jadnroković.

Holokaust, naglasio je, predstavlja najveću strahotu u povijesti, a citirajući poznatog književnika Prima Levija kazao je kako se “nikada toliki broj ljudskih žrtava nije ugasio u tako kratkom vremenu i u tako lucidnom spoju tehnologije, fanatizma i okrutnosti”.

I danas, rekao je, još uvijek ne možemo razumjeti zašto je tako nešto bilo moguće, a parafrazirajući poznatog židovskog filozofa Emila Fachenheima kazao je kako možemo jedino razumjeti da je holokaust nerazumljiv normalnom ljudskom umu.

‘Svatko može i mora biti pravednik među narodnima’

“Danas poštujemo uspomenu na sve koji su patili i umrli od ljudi koji su bili zaslijepljeni strahom i mržnjom. Sjećamo se i njihovih obitelji, ali i svih koji su ove užase preživjeli i koji su bili i jesu zauvijek obilježeni sjećanjem na preživjele dane užasa i srama i koji su se, unatoč ogromnoj traumi, pokušali hrabro vratiti normalnom životu. To je naš dug prema njima”, poručio je Jandroković.

Dodao je da je, osim obaveze sjećanja, naša obaveza i slušanje svjedočenja te djelovanje kako bismo spriječili da se povijest ponovi.

“U tom djelovanju, vodilja nam treba biti i djelovanje hrabrih ljudi koji su u vremenu najcrnjih previranja odbili biti pasivni promatrači. Zovemo ih pravednicima među narodima jer su, svjesni da riskiraju vlastiti i život svoje djece, sigurnost i slobodu, nesebično pomagali židovskom narodu”, naglasio je Jandroković.

Među njima, podsjetio je, bilo je i 117 hrvatskih ‘pravednika među narodnima’ za koje se za sada zna. “To su bili ljudi različitih vjera, političkih i drugih uvjerenja, ali prije svega – bili su ljudi uspravne svijesti. Oni nam danas mogu biti primjer da svatko od nas može i mora biti ‘pravednik među narodima'”, naglasio je.

A to, kako je rekao, znači da ne smijemo biti pasivni svjedoci ili sudionici nečeg neprihvatljivog, da ne smijemo biti ravnodušni jer ta ravnodušnost može nas dovesti do toga da zaboravimo ono što je bilo jučer ili da mislimo da je to bio samo trenutak naše daleke povijesti.

‘Od obične predrasude može krenuti ksenofobni niz’

“Stoga se protiv toga moramo boriti našom svijesti, znanjem, priznavanjem istine te našom borbom za čovjeka, njegovu slobodu i dostojanstvo, našim civilizacijskim i humanističkim vrijednostima”, naglasio je.

“Moramo stalno imati na umu da holokaust nije počeo s pogubljenjima. On se očitovao kroz govore, a zatim je prešao na kršenje temeljnih ljudskih prava, pri čemu se na vrhuncu svog zlog zamaha pretvorio u najokrutniji genocid. Moramo biti svjesni da od obične predrasude može krenuti ksenofobni niz”, rekao je Jandroković.

Lekcije naučene iz holokausta, naglasio je, posebno su važne za mlade i buduće naraštaje jer će oni sutra biti vođe i kreatori mišljenja.

“Stoga je od vitalne važnosti da u potpunosti razumiju što znači holokaust i kako to naučeno iskustvo može pomoći u stvaranju tolerantnijeg, pravednijeg i uključivog društva u budućnosti”, rekao je predsjednik Sabora.

Potrebno ih je, naglasio je, učiti da budu protiv mržnje i netolerancije bilo koje vrste te da poštuju drugog čovjeka i njegove raznolikosti.

„Danas se ne sjećamo samo žrtava holokausta već i žrtava Vukovara, Škabrnje, Srebrenice i svih drugih mjesta zločina te šaljemo poruku nade da smo naučili iz povijesti i da želimo da u našim društvima prevlada trijumf ljudskih vrijednosti nad ljudskom destruktivnošću”, zaključio je Jandroković svoje izlaganje u Hrvatskom saboru.

Uoči saborske sjednice Jandroković je položio vijenac na židovskom dijelu groblja Mirogoj, ispred skulpture Mojsija.