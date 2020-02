GORDAN JANDROKOVIĆ O NAPADU NA ZEKANOVIĆEVU KUĆU: ‘Svaki oblik govora mržnje je neprihvatljiv i osuđujem ga’

‘Svaki oblik netolerancije, govora mržnje, napada na drugoga, nije mi prihvatljiv, i to osuđujem’

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković u ponedjeljak je osudio subotnji napad na kuću saborskog zastupnika Hrvoja Zekanovića (Hrast) u Šibeniku.

“Svaki oblik netolerancije, govora mržnje, napada na drugoga, nije mi prihvatljiv, i to osuđujem”, rekao je Jandroković novinarima u Saboru.

Na Zekanovićevoj kući u Šibeniku u subotu ujutro osvanuli su kukasti križ i slovo “U”, a taj su čin odmah osudili Hrvatski suverenisti. O tom događaju policija provodi očevid.

Jandroković: Vjerujem da će koalicija izdržati do kraja

Unatoč činjenici da je Sabor u petak ostao bez kvoruma, jer su ga napustili zastupnici nacionalnih manjina, dio vladajuće koalicije, Jandroković je uvjeren da će ta koalicija “izdržati do kraja”.

“Ulazimo u završnicu mandata ove većine. Planirani parlamentrani izbori su na jesen i do tada će, sasvim sigurno, biti više iskakanja nego ih je bilo u protekle tri godine. No, moje je uvjerenje da će ova koalicija izdržati do kraja”, rekao je predsjednik Sabora te dodao kako vjeruje da postoji interes da se “mirno privede predsjedanje EU kraju i da se nakon ljeta ide na izbore”. Očekuje da se idućih dana postigne dogovor o zahtjevima koje je kroz svoje amandmane na predloženi zakon o popisu stanovništva podnio Klub zastupnika nacionalnih manjina.

Taj dio posla vodi predsjednik Kluba HDZ-a Branko Bačić. Očekujem da će tijekom tjedna biti obavljene konzultacije i da ćemo nastaviti dalje, rekao je novinarima.

‘Ne znam tko stoji iza HONG-a’

Jandroković, koji je i glavni tajnik HDZ-a pred kojim su unutarstranački izbori, kaže da nije upoznat tko stoji iza inicijative HONG.

“Ne, niti me zanima, smatram da takva vrsta anonimnog djelovanja nije politički korektna”, odgovorio je te naveo kako iza te inicijative može biti i neka druga stranka, neka druga politička opcija. “Na taj se način”, dodao je, “unosi određeni nemir među one koji će birati u HDZ-u”. Ponovio je kako HDZ ima središnji program u kojem je popis članova i na njemu ih je više od 210.000.

“Nitko se u procesu priprema za unutarstranačke izbore nije protivio toj brojci niti statutu, tako da to malo izlazi iz okvira što smatram da je politički fer. Svatko se treba sada boriti za sebe, organizirati svoju mrežu aktivista i volontera i pokušati prikupiti potpise”, rekao je i novinare uputio da odgovor na pitanje hoće li svi uspjeti skupiti dovoljno potpisa za stranačke kandidature traže kod potencijalnih kandidata.

“To morate pitati potencijalne kandidate, ne znam kakva je trenutna situacija, no do kraja tjedna bit će sve jasno”, rekao je Jandroković.

