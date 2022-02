Hrvatski sabor danas raspravlja o prijedlogu da se provjera potpisa prikupljenih za dvije Mostove referendumske inicijative povjeri Vladi. No rasprava je ubrzo postala užarena, a najdeblji kraj izvukao je HDZ-ov Josip Đakić koji je zbog svog izlaganja zaradio tri opomene.

Sve je počelo kada je Đakić zatražio povredu Poslovnika nakon izlaganja SDP-ovog Peđe Grbina.

Tri opomene odjednom

“Kolega Grbin u svom pokušaju da obrani oporbu u cijelosti je sam sebe stavio u nemilosrdan položaj, a vrijeđajući nas jer je sam pokazao primjerom u početku cijepljenja da se cijepiti treba i pozivao na cijepljenje. Danas, kad brani oporbu, čini mi se da je Partija odlučila s Mostom sklopiti novi savez. Vjerujem da je ovo što sam izgovorio, da je oporba kriva ovakvim zbunjujućim porukama što je necijepljenje došlo do ovog momenta”, rekao je Đakić te je nastavio govoriti nakon isteka vremena.

Predsjednik Sabora, Gordan Jandroković, prvo je upozorio Đakića da je dobio još jednu opomenu, zbog krivog pozivanja na kršenje Poslovnika, a prvu je dobio ranije.

“Moram do kraja reći…”, nastavio je Đakić, na što je od Jandrokovića dobio i treću opomenu.

Ni opomene ga nisu ušutkale

“Sada dobivate treću opomenu, izvolite sjesti i nemate pravo govora do kraja danas”, rekao je Jandroković, no ni to nije spriječilo Đakića koji je i dalje govorio.

“Kolega Đakiću, morat ću vas izbaciti iz sabornice. Pa što je ovo sad?”, rekao je šef Sabora.

Đakić je potom sam napustio sabornicu.