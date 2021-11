Predsjednik Sabora Gordan Jandroković odgovorio je predsjedniku Zoranu Milanoviću koji ga je prozvao zato što je na sastanku Vijeća za obranu koristio mobitel.

"Na sjednici Vijeća za obranu nisam imao mobitel, već sam ga imao nakon sastanke i nakon upozorenja, na početku sastanka sam ga odlložio na mjesto koje je za to predviđeno", rekao je Jandroković te dodao da je Milanović na sastanku cijelo vrijeme upradao u riječ admiralu Hranju i patronizirao.

"Dogodila se i situacija u kojoj je Milanović dao ocjenu stanja HV-a na način koji me je zaprepastio. Kada sam dobio riječ, pitao sam admirala Hranja što on misli o toj ocjeni, no Milanović mu nije dao doći do riječi i došlo je do neugodne verbalne razmjene između nas", rekao je Jandroković te dodao da je "potpuno suludo i netočno" da on stoji iza ministra obrane Banožića.

"Radi se o vrsti patološke opsjednutosti, ne znam zašto me kontinuirano pokušava uvući u blato koristeći najvulgarnije uvrede na moj račun. Danas neću tako uzvraćati jer osim što je vrhovni zapovjednik on je i vrhovni lažljivac, vrhovni čovjek koji vrijeđa sve ostale koji mu stoje na putu", kazao je Jandroković te dodao da se u vrijeđanju i lažima Milanovića ne može pobijediti.

'Četiri sata je imao sinkopu na sjednici'

Podsjetimo, Milanović je danas rekao da je Jandroković "četiri sata imao sinkopu na sjednici".

"Prvi put smo čuli da se Plenković i Njonjo usude govoriti što je bilo na sastanku na kojem se ne smije ni mobitel koristiti. Jedina osoba koja to nije shvatila je Jandroković. Nakon tri sata, čovjek je izvadio mobitel i počeo tipkati po njemu. Onda je rekao da to nije znao", kazao je Milanović.

"Imao je sinkopu četiri sata na sjednici, nije usta otvorio. A kad ih je otvorio, to je bilo za kavez. Toliko o tome tko je Robertu Hranju zabranio da govori, koji se na kraju jučer morao očitovati. Kome javnost vjeruje, Njonji ili admiralu?", rekao je Milanović.