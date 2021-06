Na zagrebačkom Jarunu HDZ u srijedu slavi 32. godišnjicu postojanja. No, slavlje im kvare najnovije izjave predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji je HDZ-ove ministre nazvao pudlicama. Na to se za RTL osvrnuo predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Smatra da Milanović generira sukob na kojeg se građani očito moraju naviknuti.

"Pa treba pogledati tko generira sukobe. Mislim da je potpuno evidentno da sukob dolazi od predsjednika Republike, da je rječnik kojim se služi neprimjeren...", govori Jandroković.

No, nije htio odgovoriti na pitanje radi li se o najavljenoj tvrdoj kohabitaciji, jer u sukob su se upustili i premijer, ali i ministri. Jandroković kaže da su isprovocirani.

"Normalno da sudjelujete kad su izjave koje dolaze od predsjednika Republike vrlo često uvredljive, difamacijske. Ljudi se brane. Netko se brani defenzivno, a netko se brani ofenzivno. Pozvao sam i prije sedam dana u Hrvatskom saboru da bi to trebalo stati. Pozvao sam i predsjednika Republike da smanji malo doživljaj i da shvati da samo kroz civiliziranu, normalnu komunikaciju možemo graditi dobre, kvalitetne odnose. On očito na to ne pristaje i danas ponavlja uvrede i izraze koji su meni potpuno neprihvatljivi. Dakle, očito da će to trajati, bez obzira na to što s naše strane vrlo često pozivamo da sve to skupa stane i da se počnemo ponašati kao odgovorni i ozbiljni državnici", tvrdi šef Sabora.

Blamaža na samitu NATO-a

Nova blamaža izbila je na samitu NATO-a, gdje je hrvatska delegacija bila posvađana, a predsjednik Milanović je došao sam, bez članova Vlade. Jandroković kaže da je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman odustao zbog predsjednikovih riječi.

"Koliko znam, ministar vanjskih poslova Radman je bio spreman ići, međutim dan prije ili dva dana prije summita predsjednik Republike i o njemu govorio na uvredljiv i difamacijski način i čovjek je odustao. Pokušajmo shvatiti i neka ljudi koji nas sada gledaju shvate da njih neko ujutro uvrijedi, govori na najružniji način - pa normalno da neće s njima popodne ići na kavu", rekao je Jandroković i dodao da je Radman objasnio kolegama da ne želi ići s predsjednikom zbog načina na koji on govori o njemu.

Nije otkrio je li na samit NATO-a trebao ići ministar obrane Mario Banožić. Ipak, poručio je da ima i stavova oko kojih se Vlada i predsjednik države slažu.

"Mislim da nema velikih sukoba suštinskih oko vanjske politike, evo i po pitanju Bosne i Hercegovine postoji visoko suglasje oko toga kako Hrvatska treba zaštititi predstavnike hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i oko, vidjeli ste, višenamjenskih borbenih aviona. Ključna stvar je ovdje način na koji predsjednik Republike komunicira i pitanje kada će to prestati zaista morate uputiti njemu", ustvrdio je Jandroković.

Neka Zadravec pokaže poruke

Odgovorio je i na prozivke smijenjene pročelnice Zavoda za radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice Dijane Zadravec koja tvrdi da ima inkriminirajuću SMS poruku u kojoj on agitira da Mario Zovak ostane ravnatelj te bolnice.

"Pa jučer sam već rekao i zatražio u priopćenju da ona pokaže te SMS-ove. Ja znam da ne postoji i nisam ih slao, što ona sama rekla da nije SMS koji sam poslao ja, nego je to slao netko drugi, pa sad mene živo zanima da ona kaže tko je to poslao, tko je to primio taj SMS, kako je ona došla u posjed tog SMS-a jer želim da se te stvari raščiste. Ja znam da nisam sudjelovao ni na koji način u procesu odabira novog ravnatelja Vinogradske bolnice. O tome odlučuju članovi Upravnog vijeća. Možete pitati njih da li sam nekog kontaktirao. Ovo je zaista jedna kleveta protiv koje se jako teško braniti, jer ona ne pokazuje te poruke, a ja sad želim i inzistiram da te poruke hrvatska javnost vidi. Ako postoje, što se mene tiče, one nisu došle od mene", odgovorio je predsjednik Sabora.

Uvjeren je i kako će se postići dogovor s Radimirom Čačićem koji drži HDZ-ovu većinu u Saboru. Smatra da nema potrebe za B opcijom, u slučaju da Čačić ipak ne podrži HDZ. Uvjeren je da će rebalans proračuna biti izglasan u petak.

Osvrnuo se i na dugogodišnju vladavinu i proslavu HDZ-a. "Ovo je već 32. HDZ-ov rođendan. Jako dugo trajemo - 23 godine od tih 32 smo mi odgovorni za Hrvatsku i činimo okosnicu svake vladajuće većine i okosnicu hrvatske Vlade. Dakle zaštita temeljnih vrijednosti, uvijek smo na tome inzistirali, ali danas svakako i u idućih nekoliko godina, ulazak u Schengen, ulazak u euro zonu, nabava višenamjenskih borbenih aviona. Mi imamo zadatak obnove potresom porušenih područja, sanaciju svih ovih problema koji su nastali od korone, digitalna i zelena transformacija. Dakle, to su nove teme i siguran sam da one zanimaju nove generacije. HDZ je čvrsto ukorijenjen u onim temeljim vrijednostima, ali koji odgovara na izazove novog vremena - to je zadaća koja je pred nama.", drži Jandroković.