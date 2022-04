Govoreći o rekonstrukciji Vlade, predsjednik Sabora Gordan Jandroković rekao je da su sve opcije još uvijek otvorene te da premijeru Andreju Plenkoviću treba dati vremena kako bi mogao osmisliti i izaći s prijedlozima.

Što se tiče ministrice poljoprivrede Marije Vučković, Jandroković kaže da ona “vrlo kvalitetno i stručno govori o svom resoru” te da smatra “da ona dobro radi svoj posao”.

Upitan trebaju li iz Vlade otići samo oni ministri za koje postoji percepcija da su na meti DORH-a, Jandroković kaže: “Sad bih morao ponavljati isto… Zna se koja je procedura, kad se prijedlog uvrsti u dnevni red, Vlada mora odgovoriti u roku osam dana, a raspraviti se mora u roku 30 dana, tako će i biti.”

Odgovarajući na pitanje postoje li kriteriji o tome koji ministri odlaze, a koji ostaju, Jandroković je ponovio da je premijer Plenković taj koji bira svoje suradnike i tim. "Tako je bilo uvijek, tako će biti i sada. Kada prvo HDZ-u, pa onda koalicijskim partnerima predstavi što planira učiniti, dakle rekonstrukciju Vlade, nakon toga ćemo ići u Hrvatski sabor", rekao je.

'Uvijek mi nađemo rješenje'

Na tvrdnje 'mostovca' Nikole Grmoje da je uspio prikupiti 31 potpis za prijedlog o pokretanju opoziva potpredsjednika Vlade Miloševića te ministara rada i gospodarstva Josipa Aladrovića i Tomislava Ćorića, Jandroković je podsjetio kako, nakon što se taj prijedlog uvrsti u dnevni red, Vlada na njega mora odgovoriti u roku od osam dana, a Sabor tu točku mora raspraviti u roku od 30 dana.

Na komentar novinara da se to možda neće dogoditi s obzirom da bi oni mogli otići iz Vlade prije nego što to dođe na dnevni red, Jandroković je uzvratio: "Dobro ste to primijetili". Upitan znači li to da imaju rješenje za tu situaciju, Jandroković je poručio: "Koliko god Grmoja mislio da je mudar, uvijek mi nađemo rješenje".

Na pitanje ide li se prema tome da ne bude referenduma koji traže Mostove inicijative, odgovorio je kako prvo treba vidjeti što će o njima reći Ustavni sud, dok je na komentar kako u Saboru mogu unijeti promjene koje se traže referendumskim pitanjima, pa onda referenduma neće biti, novinarima ponovio: "I to ste dobro primijetili, ali vidjet ćemo hoće li biti tako".