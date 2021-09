Šef Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Gordan Hanžek gostovao je u RTL Direktu gdje je govorio o obnovi Banovine i ostalih područja na kojima je zbog potresa proglašena katastrofa.

"Prošlo je osam mjeseci. Danas se zna da su raspisani prvi natječaji za izgradnju zamjenskih obiteljskih kuća. To nije jedini program po kojem vozimo na obnovi. Jedno je poznata nekonstrukcijska obnova gdje imamo gotovo 500 kuća dovršenih, 7300 prijava“, rekao je.

Rekao je da je raspisan natječaj za tipske obiteljske zamjenske kuće, ali i da građani mogu sami po svojemu projektu napraviti obnovu i ispostaviti preko odluke ministarstva račun i dobiju naknadu.

Dva modela

Što se tiče tipskih kuća, bit će dva modela.

"Sada je iskaz interesa gdje su zainteresirani ponuditelji od nas dobili ulazne podatke, o obliku, tlocrtima i dimenzijama kuće i sada nude tehnologiju za izradu kuća. Ostavili smo sve mogućnosti otvorene, od klasične zidane konstrukcije, suhe montažne gradnje do drvene montažne gradnje. Svim tipovima je zajedničko da imaju armirano-betonske temelje, da su protupotresni, energetski učinkoviti, sva oprema i unutarno uređenje s pločicama, podovima, zidovima i sanitarijama će biti u istom nivou. Dajemo i grijače tijelo kao preduvjet uporabne dozvole. Gradimo do uporabne dozvole, uglavnom se gradi na česticama vlasništva. Naš Središnji državni ured za obnovu u ovom trenu po zakonu je zadužen za obiteljske kuće“, pojasnio je.

"Ono što danas znamo, 4796 objekata je označeno crvenom naljepnicom. Zbog svih aftershockova nije to sve. Imamo 8541 objekt koji je dobio žutu naljepnicu, to su konstruktivne štete koje su se pogoršale zbog naknadnih potresa. Računamo da je to više od 1000 kuća koje će zadovoljiti uvjete da se grade“, istaknuo je.

Na pitanje o državnim stanovima koje će država nuditi preko zime, kaže kako to stoji.

"Stožer i ja smo prepoznali činjenicu kontejnera i koja je to ugodnost stanovanja u kontejnerima. Ponudit će se alternativni smještaj na toplome kroz zimske mjesece. Ovih dana kroz ured 15 stanova obnavljamo da bi ponudili alternativni smještaj. 94 smo iz Fonda i ureda dodijelili. Državnih stanova ima u lošem stanju. Ono čega smo svjesni, svjesni smo nelagode života u kontejnerima, imamo 14 kontejnerskih naselja, 500-injak stanovnika u njima i mislim da kao država možemo zbrinuti 500 ljudi da budu na suhom i toplom preko zime. Imamo 2195 kontejnera i mahom su ostali smješteni kod privatnih kuća da ljudi žive od imanja, ne žele ga napustiti. Radimo analizu tog stanja, nadam se da ćemo napraviti pomak, ali to je prema volji stanovnika da bude uz svoje imanje, domaće životinje i grunt“, rekao je.