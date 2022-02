Šef američke diplomacije Antony Blinken rekao je danas da u intenziviranju sukoba na istoku Ukrajine vidi "scenarij provokacija" koji su osmislili Rusi s ciljem da opravdaju napad na Ukrajinu. Događaji u "zadnjih 24/48 sati" "dio su scenarija koji se već provodi, a sastoji se od stvaranja lažnih provokacija, zatim odgovora na te provokacije i naposljetku nove agresije na Ukrajinu", rekao je Blinken u govoru na Sigurnosnoj konferenciji u Muenchenu. "Premda mi činimo sve što je u našoj moći da jasno damo do znanja da postoji diplomatski put" za tu tešku krizu između Zapada i Rusije, "jako smo zabrinuti time što to nije put kojim ide Rusija", dodao je.

U Hrvatskoj i dalje nema jedinstvene vanjske politike oko Ukrajine, pa s jedne strane premijer Andrej Plenković stoji uz Ukrajinu, s druge, izjave hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića suprotne su politici otvorenih vrata Sjevernoatlantskog saveza. ''Prema tome, dok sam predsjednik Hrvatske, bit ću protiv toga da se NATO šiti igdje. Onaj tko to zagovara radi protiv sigurnosnih interesa hrvatskog naroda i Hrvatske republike", poručio je Milanović.

'U ratu nema pobjednika'

Hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, govoreći za RTL o mogućem ratu između Ukrajine i Rusije, rekao je da svi još uvijek polažu nade u deeskalaciju sukoba, jer rat nikome nije u interesu. ''U ratu nema pobjednika. To je jedan avanturizam koji sigurno nikome ne treba i siguran sam da će i ruska strana dobro procijeniti prije nego nešto poduzme u tom smjeru'', kazao je Grlić Radman.

Rekao je da je jasno da je u Münchenu, gdje se održava Sigurnosna konferencija s brojnim liderima, ali i hrvatskom delegacijom, izražena politika Vlade na čelu s premijerom Plenkovićem. ''Danas ovdje smo i ministar Banožić i ja, neki dan smo bili na američkom nosaču zrakoplova. Uvijek smo prisutni tamo gdje je hrvatska vanjska politika prisutna. Mi smo respektabilna članica EU i NATO-a'', kazao je Grlić Radman.

Tvrdi da ga kolege s čuđenjem pitaju što o tome misli Milanović te da su začuđeni njegovim izjavama u zadnje vrijeme. ''Izgleda po danas izrečenom kao da se probudio iz zimskog sna ili iz određenog mamurluka. On govori ono što zapravo nije politika

Hrvatske, a to je članstvo u NATO savezu, kad govori da se ne smije Ukrajina primiti u NATO članstvo. Hrvatska politika dijeli politiku Saveza, a to je open door policy'', izjavio je ministar.

''S druge strane je totalno nepoznavanje procesa koji su se dogodili, spomenuvši Crnu goru koja još nije ušla u NATO savez. Ona je već 5 godina u NATO savezu. Doista je začuđujuće da predsjednik države ne zna osnovne podatke o međunarodnim procesima. Nažalost, to nam čini veliku štetu'', dodao je Grlić Radman.

Milanović pridonio 'zagađivanju' javnog prostora

Ministar vanjskih poslova komentirao je i dvije godine Milanovićeva mandata, a po pitanju unutarnje politike, prema njegovu mišljenju, Milanović je pridonio zagađivanju javnog prostora i zbunjenosti hrvatskih građana. ''Svakom izjavom, svakim pokretom, ali zapravo možemo govoriti da su takve izjave, koje su ispod svake razine jednog predsjednika zapravo nečuvene u međunarodnoj zajednici'', rekao je Grlić Radman.

Na Milanovićev komentar da Grlić Radman baš ne zna hrvatski, upitao je što znači poznavanje svih jezika ako nemate mudrosti. ''Što znači ako vi znate stotinu jezika ako to dolazi iz plitke glave. Kvalificirati ili ponižavati nekog bez da išta o tome zna. Želi se nekom narušiti njegov kredibilitet, to je ispod svake razine. Ja uopće ne dižem tenzije, samo odgovaram na vaše pitanje. Bili smo čini mi se dva tjedna pošteđeni, nitko nije primijetio njegovo prisustvo i sad imamo naglo probuđenog predsjednika koji šalje u prostor nekakve poruke koje su proturječne'', rekao je Grlić Radman.

''Gospodin predsjednik bi trebao početi učiti abecedu, a čujem tamo slaže neke knjige. Ja ne znam što on slaže, ali bi trebao konačno razumjeti vanjsku politiku, diplomaciju i nacionalne interese. Naravno, ministri me pitaju kakvog mi to predsjednika imamo. Trebao bi nazivati predsjednike i predsjednice i govoriti o hrvatskim interesima kada je u pitanju BiH, a ne dijeliti lekcije'', smatra ministar.