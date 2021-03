GORANSKI UGOSTITELJI TRAŽE DOPUŠTENJE RADA I U ZATVORENOM PROSTORU: ‘Neka mjesta mjesecima su bez zaraze’ 

Premda većina goranskih ugostitelja smatra da je bolje raditi bilo kako nego nikako, napominju da takav oblik rada podnošljiv samo u početku, a ukoliko ne dođe do većeg ublažavanja mjera brojni objekti bit će zatvoreni

U Gorskom kotaru je prehladno za sjedenje na terasama, a neka mjesta već mjesecima nisu imala niti jedan slučaj zaraze koronavirusom. Većina goranskih ugostitelja vođena starom narodnom poslovicom “Bolje išta nego ništa”, prošlog je tjedna otvorila terase svojih objekata ne bi li pokrenula bilo kakav oblik rada u svojim zatvorenim objektima. Premda većina njih misli da je bolje raditi bilo kako nego nikako, napominju da je takav oblik rada podnošljiv samo za početak, odnosno ne dođe li do većeg ublažavanja mjera radit će s velikim gubitkom što je put u zatvaranje i prestanak rada, piše Novi list.

U Gorskom kotaru lijepo vrijeme svega nekoliko dana

“Od kraja ovog tjedna predviđa se loše vrijeme s kišom, što znači da na terasama vjerojatno neće biti nikoga. Zato ćemo, možda i putem TZ-a Gorskog kotara, pokrenuti inicijativu prema županijskom Stožeru civilne zaštite da se razmotre mogućnosti da se onim goranskim sredinama koje imaju mali broj zaraženih ili ih uopće nemaju, omogući rad kafićima i u zatvorenom prostoru”, rekao je Zlatko Grgurić iz delničkog kafića Tin za Novi list.

Da bi bilo dobro omogućiti rad u zatvorenim dijelovima kafića, barem u nekim sredinama Gorskog kotara smatraju i u Skradu, koji od kraja prošle godine ne broji biti jedan registrirani slučaj zaraze. Konobarica kafića Play, Marina Crnković rekla je da su gosti jedna dočekali da prorade barem terase.

“Odaziv ljudi je jako dobar, a bio bi i bolji da je bar malo toplije. Naravno, ljudi ostaju kraće no inače jer ih tjera niska temperatura, ali smo za početak zadovoljni, iako je promet daleko od prošlogodišnjeg. No, najvažnije je da se radi”, rekla je Crnković, a njezine riječi potvrdila je ekipa domaćih ljudi koji su uz niz duhovitosti i dobacivanja ispijali jutarnju kavu što je potvrda koliko ljudima nedostaje takvo druženje.

Vlasnik delničkog restorana “Kauzlarićevi dvori”, Boris Kauzlarić nezadovoljan je jer Stožer civilne zaštite ugostitelje smatra izvorom zaraze.

“Kafići i restorani sigurno nisu izvor zaraze jer se tu pravila znaju i poštuju. Drugo su noćni barovi i za njih razumijem ograničenja, ali sve nas druge trebalo bi pustiti da radimo. Dozvola vezana za rad terasa za goranske ugostitelje jest donekle i besmislena jer ovdje terase nemaju smisla do početka svibnja. To što smo proteklih nekoliko dana imali sunčano vrijeme nije pravilo, već izuzetak, a i uz sve to sunce na terasama nije bilo ugodno sjediti. Smatram da bi na onim dijelovima kontinentalnog područja gdje je malo zaraženih trebalo dozvoliti rad kafićima i restoranima u cijelosti. Ako su, primjerice, Skrad i Brod Moravice već dva mjeseca bez zaraze, zašto tamo kafići ne bi radili i u zatvorenom dijelu”, pita se Kauzlarić.