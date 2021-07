Proteklih dana se u javnosti vrti priča oko pomorskog dobra i što ono predstavlja, odnosno što je, a što nije.

"Vaše je dok ste na plaži s tim ručnikom. More i morska obala još od rimskog doba spadaju u nešto što se zove opće dobro – područje bez titulara, bez vlasništva. Nema vlasništva na pomorskom dobru, a to su plaže u cjelini, obala šest metara od mora, uz rijetke izuzetke, i tu je opće korištenje omogućeno svakome", objasnio je ekspert za pomorsko i općeprometno pravo Goran Vojković za N1. "Morska obala nije ničije vlasništvo", naglasio je.

'S plaže vas nitko ne može otjerati'

Jedini način da netko može koristiti plaže su koncesije. "Ali nju treba jako dobro platiti. Jako malo je onih koji su platili te koncesije jer to je jako skupo. Tek nekoliko hotela i kampova u Hrvatskoj ima koncesije", rekao je Vojković.

"Sva ona zapasavanja obale, ilegalni molići, stvaranja silazaka, rezervacije ispred kuća, zauzimanja plaže… Sve to nije legalno. To je za sve nas. To čak nije ni u vlasništvu države, zato se i zove opće dobro. Ručnik na plaži bez vas ne znači ništa, s plaže vas nitko ne može otjerati", rekao je Vojković.

'Što je s pristupnim cestama?'

Komentirao je i situaciju u uvali Vruja.

"Tamo je bilo odmaralište koje je privatno vlasništvo, no pojavili su se neki novi objekti koji su se na neki način legalizirali, sada unatrag treba provjeriti što se događalo", komentirao je Vojković.

"Pitanje je što je s pristupnim cestama, je li to javna cesta, je li netko dobio dozvole. Apsolutno morska obala tamo jest slobodna, pitanje je uopće statusa cijelog terena koji je specifičan krajolik i njegove zaštite. Treba detaljno pregledati što se zadnjih 30 godina tamo radilo. Plaža nema koncesiju, apsolutno mora biti otvorena svima, svi je smiju koristiti. Ne može netko reći 'objekt je moj, moja je i plaža", dodao je Vojković.