GORAN BOGDAN KOD STANKOVIĆA: ‘Nikad nisam rekao da me boli k***c za Hrvatsku’

‘Na čelu nosim tko sam, što sam, praktično nosim zastavu sa sobom. Srbija ima dosta jedan veliki problem sa svojim medijima. Papir trpi svašta, to je izvađeno iz konteksta što je taj jedan list prenio, nikog nije briga što si rekao’, rekao je Goran Bogdan komentirajući svoju spornu izjavu da ga ‘boli k… za Hrvatsku’

Gost HRT-ove emisije Nedjeljom u 2 bio je glumac Goran Bogdan koji je rekao da nije mislio da će spot “Hejt SLOVEni, još ste živi?” imati takav odjek. “Nisam imao blage veze da će ovako jako odjeknuti. Prosto sumnjam da će se ljudi nasmijati, smiješno je ali i žalosno. Drago mi je da je bar nekoga nasmijao”, rekao je Bogdan.

O govoru mržnje

Osvrnuo se i na govor mržnje na društvenim mrežama. “Sama pojava bilo gdje u javnom prostoru izaziva komentare, ali tko sam ja da bi skakao za vrat i osuđivao. Nastojim biti optimističan koliko mogu, jer mi je tako ljepše živjeti i tu sam sebičan. To je jedan ispušni ventil. Koliko god da si osjetljiv dira to, ali iz dana u dan ja se učim što je tu je”.

Dodao je da je aktivan na Instagramu, no istaknuo je da ne vjeruje da bi se bavio time kao neki koji od toga zarađuju.

‘Na čelu nosim tko sam i što sam’

Bogdan je komentirao i spornu izjavu “boli me k… za Hrvatsku”. “Sad se osjećam licemjeran ispričavati, ja to nisam nikad rekao, svi koji me poznaju znaju da nisam to mislio. Na čelu nosim tko sam, što sam, praktično nosim zastavu sa sobom. Srbija ima dosta jedan veliki problem sa svojim medijima. Papir trpi svašta, to je izvađeno iz konteksta što je taj jedan list prenio, nikog nije briga što si rekao, mi smo to demantirali. Ne dozvoljavam sebi generaliziranje Hrvati, Srbi, to je odraz neinteligencije”, naglasio je.

Rekao je i da u Hrvatskoj nipošto ne voli korupciju. Bogdan je otkrio da se htio baviti makroekonomijom da “napravimo državu boljom” ali i da vjeruje u “veliku Hrvatsku”, ali je njegova veličina u vrijednostima. “Možda najljepšu zemlju, da si pustio da se sama razvija, možda bi bilo bolje”, dodao je.

Također, Bogdan je rekao da ga mnogo stvari potakne na plakanje. “Puno me toga dira, branim se kako znam i umijem. Nađem svoje razloge za smijeh, ali se posvetim stvarima koje me razveseljavaju”, rekao je.