GORAN ALEKSIĆ PISAT ĆE EUROPSKOJ SREDIŠNJOJ BANCI: ‘Hrvatske banke nisu postupile po presudi za nepoštenu kamatnu stopu’

‘Ja ih (banke) zovem lopovima, jer su opljačkale hrvatske građane za dvadesetak milijardi kuna temeljem nepoštenih ugovornih odredaba’, kazao je Goran Aleksić

Zastupnik Goran Aleksić (Snaga) najavio je u četvrtak kako će Europskoj središnjoj banki (ESB), koja provodi nadzor hrvatskih banaka, uputiti pismo i zatražiti da u tom nadzoru utvrdi i neke bitne činjenice koje se tiču tih banaka. Nakon kolektivne presude i njene pravomoćnosti, prvo 2014. koja se odnosi na nepoštenu kamatnu stopu, pa 2018. koja se tiče valutne klauzule, hrvatske banke nisu postupile po toj presudi, rekao je Aleksić u Hrvatskom saboru u raspravi na slobodnu temu.

Banke to nisu učinile, to znači da uprave hrvatskih banaka nisu poštovale hrvatsko pravo i pravo EU-a, rekao je zastupnik navodeći kako su hrvatske banke u stranom vlasništvo “izrazito nepoštene” u svom poslovanju.

Kaznena prijava protiv HANFA-e

Naveo je da ESB provodi nadzor “navodno” jer se pripremamo za ulazak u euro-zonu, no mišljenja je da tu ima i drugih stvari.

Ivan Lovrinović (PH) izvijestio je kako je podnio kaznenu prijavu protiv HANFA-e jer od 2010. do 2017., kada se trgovalo mjenicama bez pokrića, nije nadzirala factoring društva u Hrvatskoj. Podnio sam kaznenu prijavu za zlouporabu položaja i ovlasti, nesavjestan rad u službi i zlouporabu obavljanja dužnosti protiv tadašnje uprave HANFA-e, rekao je zastupnik, dodajući kako je to treća kaznena prijava protiv HANFA-e koja je bila zadužena nadzirati rad factoring društava, a to nije činila.

Hrvatska je u demografskom kolapsu

Ante Pranić (NLM) kritizirao je Vladinu demografsku politiku, ustvrdio da se radi o čistom PR-u.

Hrvatska se nalazi u demografskom kolapsu, lani je rođeno nikad manje djece, mlade se obitelji iseljavaju, no radikalnih zaokreta u demografskoj politici nema, rekao je zastupnik, navodeći kako je Vlada najavljivala da će dječjim doplatkom biti obuhvaćeno 154 tisuće djece, a obuhvaćeno ih je 20-ak tisuća.

Vrijednost dječjeg doplatka od 200, 250, 300 kuna, nije se mijenjala 17 godina, ispada da smo u djecu i obitelj više ulagali 2002., kad nam je proračun bio 75 milijardi, nego sada kad je dvostruko veći, rekao je Pranić.