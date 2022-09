U Hrvatskom saboru održano je aktualno prijepodne gdje ministri i premijer Andrej Plenković odgovaraju na pitanja oporbe. Rasprava je, ako i uvijek, bila zanimljiva, a današnji je dan obilježila jedna riječ - Google.

SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić upitao je premijera kako komentira da je uvijek neki član HDZ-a otkriven u kriminalu kao što je nedavni slučaj INA-e na što mu je Plenković odgovorio da je čitao što je on govorio u zadnje vrijeme i da se sada pravi fin dok u medije šalje drugačiju sliku, a zatim se dotaknuo rejtinga SDP-a.

"Kriminal se događa kada netko dopusti da osobe koje imaju takve sklonosti dođu u određene ustanove. Ili ste vi za to znali, što osobno ne vjerujem, ili ste dopustili da ti ljudi bez vašeg znanja to rade. Nažalost, sve institucije u Hrvatskoj su okupirane od vas i vaše stranke, od običnog lovačkog društva do INA-e ili HEP-a. Ako niste znali, onda još gore za vas. Možda biste se umjesto 'guglanja' što je tko rekao trebali pozabaviti time", replicirao je Hajdaš Dončić.

Pratio i Google Search

Premijeru se očito svidjela ta insinuacija pa je nastavio replicirati koristeći najpopularniju tražilicu na internetu. Tako je zastupnik Emil Daus ukazao je na problem ilegalno sagrađenih objekata te pitao je li Vlada spremna spustiti ovlasti građevinske inspekciju na županije i gradove te goniti bespravne graditelje, a premijer mu je odgovorio u tom tonu.

"Ja sam prateći Google i znao sam da ćete o ovome govoriti pa sam se unaprijed informirao. Podaci na Google Search upit kažu: zaprimljeno je 3665 podnesaka u Istarskoj županiji u području nadzora građena, od toga 2455 se odnosi na nezakonitu gradnju. Obavljeno je 1593 nadzora građena, a doneseno 1398 rješenja s nepravilnosti u građenju. Uklonjena je 121 nezakonita građevina. Sve skupa je aktivnih predmeta u Istri 4967. Zadaća je Državnog inspektorata da donose rješenja i da se to čisti, to nema veze s političkom voljom. Mi ćemo dodatno zadužiti Državni inspektorat da intenzivira svoje aktivnosti", rekao je Plenković.

"Možemo se šaliti, ali situacija je ozbiljna. Volio bih da se kazneno počne goniti bespravne graditelje", odgovorio mu je Daus.

'I vas smo guglali pa smo znali'

Matko Kuzmanić pitao je premijera kako to da plin "po apsurdnim cijenama direktor četvrte razine distribuira uokolo, a da o tome nitko ništa ne zna" te čiji je to propust? Zanimalo ga je i kako to da HEP ili Petrokemija nisu postigli tako povoljne cijene? "Pa da ste vukove postavili, manju bi štetu napravili", rekao je Kuzmanić.

"I vas smo guglali pa smo znali što ćete pitati. Vi ste mene optužili da imamo tajni dogovor s Mađarima u vrijeme ruske agresije na Ukrajinu. Znači imali ste predumišljaj da to izgovorite. To nije dobro za vaš kredibilitet i nije točno. Ako se dogodi ovakva radnja, koja je kazneno djelo, odgovorni će odgovarati. Ali zasada ne vidim neku veliku zavjeru. Ako se otkrije, i taj će odgovarati. Možda je to dovelo do otkrivanja afere. Ovo nije sukob interesa, to je najstrašnije od najstrašnijeg - da u poslu koji radite napravite sebi mali privatni aranžman. Dobro je da smo to otkrili", rekao je Plenković te dodao da je ljutnja i reakcija javnosti opravdana, pogotovo sada kada smo suočeni s energetskom krizom.

Ante Prkačin pitao je Plenkovića o 100 tisuća kuna koje Vlada u kontinuitetu daje za jedno 'zlodjelo iz bliske Hrvatske povijesti'.

"Ja pokušam detektirati pitanje, ovo je bio recital. Moram vidjeti iz kojeg proračunskog izvora ide financiranje te obljetnice. Vaše teme su okrenute prošlosti, mislio sam da će na Googleu izaći da vi kao čovjek gledate u budućnost. Politika Vlade ima dvije temeljne postavke: istinu o hrvatskoj povijesti i Domovinskom ratu. Kad je riječ o obljetnicama, mislim da nema značajnijeg događaja koji Vlada nije dostojanstveno obilježila", rekao je Plenković. "Iskoristit ću ovu vašu tezu da i vas potaknem da budete generator suživota okrenutog prema budućnosti pa makar inzistirali na temama koje su teške", rekao je Plenković.

Ni Google nema odgovor

Zastupnica Sandra Benčić javila se videovezom jer je zaražena koronavirusom te se ponovno se osvrnula na zatvaranje Sisačke rafinerije. "Možda vam ni Google nije dao odgovor, vidim da se tako pripremate. Jeste li bili informirani o zatvaranju rafinerije te razgovarali o tome s bilo kojim članom mađarske vlade? Koja je bila vaša pozicija kao premijera, ako o tome niste odlučivali?, pitala je.

"Kolegice Benčić, nadam se da ste dobro. vidim da je ova verzija omikrona blaža. Privatizacija INA-e krenula je u SDP-ovoj vladi čiji je član bio gospodin Vidović. Drugi dio napravio se u vrijeme Ive Sanadera", odgovorio je Plenković.

Katica Glamuzina osvrnula se na probleme u zdravstvenom sustavu. Pitala je premijera koji je broj mobitela ministra Beroša? "Dok se javnost zgražala dok se gospođa Čavajda morala boriti za svoju zaštitu, ministar je rekao da se samo trebala javiti njemu. Nedavno je jedan vaš kolege rekao da je pokojni Matijanić umro jer nije imao liječnika kojem se mogao direktno obratiti. Pa s obzirom da je to vaša nacionalna strategija, ja molim da podijelite brojeve da znamo kome se možemo javiti. Vidim da ste se oporavili od covida, pa vi sigurno te brojeve imate", komentirala je Glamuzina.

"Ako je to domet vašeg pitanja ok, to čak ni na Googleu nismo mogli anticipirati, da će to biti domet vašeg pitanja", rekao je Plenković. "Pacijent je u središtu ministrove reforme. Prevencija i napori za smanjenje troškova u zdravstvu, bolje povezivanje. Učinit ćemo sve da zdravstvana zaštita bude učinkovitija a da zaposleni u zdravstvu imaju primjerena primanja. To je zahtjevan i težak resor, reformu želimo napraviti kako bi bila dobro prihvaćena od građana a zdravstvo održivo bez obzira tko zna čiji broj telefona", rekao je Plenković.

"Znam i ja koristiti Google. Cijepljenje preko veze, dugovi u drogerijama, slučajevi Čavajda i Matijanić, kršenje pravila stožera za HDZ-ove foteljaše dok su se za građane vrlo oštro kažnjavala, kolektivni natječaj u bolnici Sestre Milosrdnice, problemi koje su liječnici obiteljske medicine iznosili, prosvjed mladih liječnika. U hrvatskom zdravstvenom sustavu više vrijedi iskaznica HDZ-a nego zdravstvena iskaznica", komentirala je Glamuzina Plenkovićev odgovor.

Njegovu retoriku brzo su preuzeli i njegovi ministri. SDP-ova Mirela Ahmetović pitala je ministra Davora Filipovića po kojoj cijeni INA prodaje hrvatsku naftu i plin mađarskom MOL-u, a po kojoj drugim poduzećima?

"Ja sam isto guglao, ali nisam mislio da ćete postaviti ovako benigno pitanje. INA prodaje naftu Mađarskoj u prva tri mjeseca ove godine sukladno svim tržišnim cijenama. To je poslovna tajna, ali je sukladno svim tržišnim cijenama. Od travnja do sada, sva nafta iz Hrvatske se prerađuje u rafineriji Rijeka, o svemu ću vas informirati. Mogli ste proteklih dana vidjeti da smo povukli poteze da hrvatski plin ostaje u Hrvatskoj, da se preko HEP-a prodaje drugim poduzećima, te da su svi mađarski članovi uprave INA-e shvatili poruku da trebaju otići. Radit će se na promjeni modela korporativnog upravljanja i učinit ćemo sve da INA profunkconira", rekao je Filipović.

Domagoj Hajduković upitao je premijera o sanaciji šteta od potresa, za koju je rok produžen do lipnja 2023 godine, te može li garantirati da ćemo potrošiti i zadnji cent EU novca za sanaciju štete od potresa kao i hoće li Plenković dati ostavku ako to one uspijemo ostvariti?

"I vas je Google apsolutno odmah otkrio što ćete reći. Hoćemo li potrošit pare?", upitao je Plenković ministra Paladina. "Apsolutno sve", odgovorio je ovaj. "Ljudi, osobito u Petrinji, koji su u kontejnerima, doći će u zamjenske objekte. Slažem se da je sporije nego što bih htio, nezadovoljan sam oko pitanja obnove. Međutim, zadaća je svih da se angažiraju i da se to ubrza. Mi već praktički dvije godine ljudima na Banovini dajemo niz potpora upravo zato što ovaj proces nije još dovršen, i kad je riječ o energentima, prehrani, prometu - 1500 obroka se i dalje dijeli sustavno na Banovini, čitav niz aktivnosti je na dnevnoj bazi u tijeku i vjerujem da ćemo u dinamici koja je 12 mjeseci duža učiniti maksimalne napore da obnovimo sve što se može", rekao je Plenković.