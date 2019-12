GOOGLE NE LAŽE: Što i koga su Hrvati najviše pretraživali ove godine? Popis ‘najguglanijih’ osoba mogao bi vas šokirati

Google je objavio listu najtraženijih pojmova u Hrvatskoj tijekom 2019. godine, prema kojima se najviše pretraživao pojam rezultata izbora hrvatskih zastupnika u Europski parlament

Na temelju pretraživanja u Hrvatskoj tijekom 2019. godine, Google je objavio listu najtraženijih pojmova te donosi jedinstveni uvid u najpopularnije trendove. Kao najmlađa članica Europske unije, Hrvatska je ove godine održala treće izbore za Europski parlament. Očekivano, na Googleu se najviše pretraživao pojam rezultata izbora hrvatskih zastupnika u Europski parlament koji će imati značajnu ulogu u odlučivanju na koji će način Europa u nadolazećim godinama pristupiti pitanjima radnih mjesta, sigurnosti, migracija i klimatskih promjena.

Nadalje, ove su godine itekako praćene bile utakmice hrvatske nogometne reprezentacije, kao i nastupi nogometnog kluba Dinamo u Europa ligi i Ligi prvaka još jednom dokazujući da je nogomet najvažnija sporedna stvar na svijetu.

Kad se radi o filmu i TV-u, najveći broj pretraživanja zabilježio je film Avengers: Endgame koji je oborio sve rekorde gledanosti i zarade dok je vrhunska glumačka postava u domaćoj seriji “Na granici” po količini pretraživanja u Hrvatskoj prestigla planetarno popularnu seriju Chernobyl.

Najčešće pretraživani pojmovi u Hrvatskoj

1. Rezultati EU izbora #hrvatska

2. Štrajk

3. Dinamo – Benfica

4. Rukometno prvenstvo 2019

5. Hrvatska – Slovačka

6. Notre Dame

7. Muzej Prado

8. Dinamo – Viktoria Plzen

9. Ljubav je na selu

10. Wimbledon

Najčešće pretraživana sportska događanja

1. Dinamo – Benfica

2. Rukometno prvenstvo 2019

3. Hrvatska – Slovačka

4. Wimbledon

5. Hrvatska – Mađarska

6. Dinamo – Šahtar

7. Hrvatska – Gruzija

8. Dinamo – Rosenborg

9. Rijeka – Dinamo

10. Hrvatska – Azerbajdžan

Najčešće pretraživane TV serije

1. Na granici

2. Chernobyl

3. Stranger Things

4. Drugo ime ljubavi

5. Fazilet i njezine kćeri

6. Game of Thrones season 8

7. Pogrešan čovjek

8. Istanbulska nevjesta 80 epizoda

9. Good Doctor

10. Rat ruža

Najčešće pretraživani filmovi

1. Avengers: Endgame

2. Once upon a time in Hollywood

3. Last Christmas

4. Aquaman

5. The Wizard of Oz

6. Južni vetar

7. Captain Marvel

8. Green Book

9. Kralj lavova

10. Bird Box

Najčešće pretraživani reality showovi

1. Ljubav je na selu

2. Gospodin savršeni

3. Super par

4. Zvijezde pjevaju

5. Ljepotice i genijalci

6. Ples sa zvijezdama

7. Zadruga 2

8. Supertalent

9. Život na vagi

10. Zvijezde pod hipnozom

Najčešće pretraživane osobe

1. Tara Thaller

2. Stipe Miocic

3. Kristina Mandarina

4. Lady Gaga

5. Greta Thunberg

6. Bradley Cooper

7. James Charles

8. Ecija Ojdanić

9. Oliver Mlakar

10. Mislav Kolakušić