GONG UPOZORIO NA MOGUĆU KUPOVINU GLASOVA! DIP reagirao: ‘Dobili smo ime i prezime te osobe i zatražili blokadu broja’

GONG je na Facebooku objavio poruku koja, navodno, kruži među biračima u kojoj se, uz prijevoz do birališta, biračima za glasanje za opciju koju promoviraju, nudi i bon od 500 kuna.

“Društvenim mrežama širi se poruka koja sugerira moguću kupovinu glasova. Ne znamo je li poruka autentična, na telefonski broj nitko se ne javlja, ali kako je riječ o slici koja je postala viralna, slučaj smo odmah proslijedili DIP-u”, objavili su na stranici na Facebooku. Iz GONG-a tvrde da su o toj poruci obavijestili DIP.

Državno izborno povjerenstvo (DIP) potvrdilo je u nedjelju kako je dobilo obavijest o spornoj poruci.

“Dobili smo prijavu i promptno reagirali. Obratili smo se HAKOM-u, HAKOM nam je odgovorio da se radi o broju fizičke osobe, dojavili su nam i ime i prezime te fizičke osobe te je zatraženo da se taj broj blokira”, kazala je za RTL potpredsjednica DIP-a Vesna Fabijančić-Križanić.

Dodala je da DIP neće utvrđivati je li to kupovina glasova, nego će to utvrđivati nadležna tijela. “Na nama je bilo da reagiramo jer je to nedopuštena komunikacija na dan izborne šutnje i reagirali smo u okviru svojih ovlaštenja”, kazala je Fabijančić-Križanić.

