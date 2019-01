GONG TRAŽI OPOZIV ANTIKORUPCIJSKOG NATJEČAJA: Problematično im je uvjetovanje partnerstva s ‘lokalnim šerifima’

GONG traži povlačenje i mijenjanje antikorupcijskog natječaja koji udrugama uvjetuje partnerstvo s čelnicima gradova, općina ili županija

GONG je danas zatražio od Vladina Ureda za udruge da povuče i promijeni uvjete 85 milijuna kuna vrijednog antikorupcijskog natječaja Europskog socijalnog fonda (ESF) u sklopu kojeg se udrugama provedba projekata uvjetuje partnerstvom sa čelnicima gradova, općina ili županija u kojima žele raditi protiv korupcije.

GONG upozorava da se radi o problematičnom uvjetu jer udruge stavlja u sukob interesa, koji je time institucionaliziran i onemogućava ostvarivanje svrhe natječaja. Od Ureda za udruge traži da u raspodjelu europskog novca krene tek nakon e-savjetovanja, koje je u ovom slučaju zaobiđeno bez ikakvog objašnjenja.

“Ako se ne promjene uvjeti natječaja, 85 milijuna kuna iz ESF-a namijenjenih za antikorupcijske projekte na lokalnoj razini bit će potrošeno na projekte koji neće donijeti značajne promjene u antikorupcijskoj borbi na lokalnoj razini. Cilj u konačnici neće biti postignut ni prema ESF-u niti prema građanima koji kao porezni obveznici pune taj fond”, upozorila je na konferenciji za novinare izvršna direktorica GONG-a Jelena Berković.

Suradnja s ‘lokalnim šerifima’ može razvodniti projekt

GONG ističe da s lokalnim čelnicima udruge u načelu mogu surađivati, no upozoravaju da, ako se provedba antikorupcijskih projekata uvjetuje partnerstvom s “lokalnim šerifima”, to može dovesti do razvodnjavanja projektnih ideja.

Niti najbolje ideje neće moći proći ako ih osmisle udruge koje okupljaju zviždače ili ukazuju na koruptivne rizike i poteze “lokalnih šerifa” jer je vodstvima gradova, općina i županija pružena prilika da si odaberu partnerske udruge koje neće propitivati uzroke lokalne političke korupcije.

U slučaju Grada Zagreba, koji je sjedište 12.000 udruga, to znači da uvjete za projekte postavlja gradonačelnik Milan Bandić koji ima desetke korupcijskih afera, optužnice i suđenja u tijeku, a ne odgovara ni na upozoravajuće nalaze državne revizije niti na novinarska pitanja, upozorava GONG.

Udruge su stavljene u položaj reketiranih

“Čini se da su se političke koalicije koje postoje u Zagrebu, gdje u Gradskoj skupštini podržavaju Bandića, i na nacionalnoj razini, gdje Bandić preko svoje stranke i Kluba zastupnika održava većinu i utječe na rezultate glasovanja, počele prebacivati na udruge, kaže Berković.

Udruge su stavljene u položaj reketiranih – one mogu birati hoće li surađivati sa županima, gradonačelnicima i načelnicima općina tako da biraju benignije ideje za projekte, ili će raditi nešto što bi uistinu utjecalo na prevenciju korupcije, ali bez podrške političkih čelnika to ne mogu napraviti, upozorava Berković.

Na lokalnoj razini puno zaprljanih ruku

Navela je da istraživanja poput GONG-ova “Naša zarobljena mista”, kao i druga dubinska istraživanja, pokazuju da na lokalnoj razini između 576 jedinica ima jako puno onih koje nemaju čiste ruke, pa s njima udruge ne bi trebale partnerski surađivati nego bi trebale razotkrivati njihovu korupciju.

GONG je pisao odgovornim institucijama – Uredu za udruge, Ministarstvu rada i mirovinskog sustava te Odboru za praćenje programa Učinkoviti ljudski potencijali, tražeći povlačenje natječaja i njegovo novo raspisivanje s izmijenjenim uvjetima, a tu je inicijativu podržalo dvadesetak organizacija civilnog društva.