GONG NE ODUSTAJE OD PITANJA VEZANA ZA DUBRAVKU ŠUICU, PLENKOVIĆ IM ODGOVORIO: Tvrdi da su produžena ruka SDP-a

Hrvatski premijer Andrej Plenković optužio je u četvrtak u Bruxellesu nevladinu udrugu Gong da vodi kampanju protiv hrvatske kandidatkinje za potpredsjednicu Komisije Dubravke Šuice.

“Dubravka Šuica je prošla saslušanje na Odboru za europske poslove u Saboru i tamo su zastupnici SDP-a postavljali ove teme koje sada kao slučajno reciklira Gong, koji se uvijek i isključivo angažira na politici SDP-a”, rekao je Plenković nakon radnog ručka s izabranom predsjednicom Europske komisije Ursule von der Leyen.

Plenković je odgovarao na pitanje novinara o napisima o imovini Dubravke Šuice te može li joj to naštetiti prilikom saslušanja pred nadležnim odborom Europskog parlamenta sljedeći tjedan.

‘Oni su produžena ruka SDP-a’

“Gong je lijeva nevladina udruga koja radi veliku kampanju, šalje dopise svim zastupnicima u Europskom parlamentu ne bi li na neki način poljuljali stav pojedinih zastupnika o hrvatskoj kandidatkinji za potpredsjednicu Europske komsije. To javnost treba znati. Kvazi-neovisni Gong radi oštru kampanju protiv buduće potpredsjednice EK-a iz Hrvatske. Oni su produžena ruka SDP-a, postavljaju ista pitanja koja postavlja zastupnik Grbin. To je ta utakmica, neki dan sam govorio o trbuhozborcima, oni nastavljaju tu utakmicu svakoga dana. To se događa orkestrirano i namjerno i ja to sada govorim namjerno i s punom odgovornošću da hrvatska javnost zna”, istaknuo je Plenković.

Na upit jesu li tom kampanjom uspjeli poljuljati povjerenje Ursule von der Leyen, Plenković je odgovorio: “Ma kakvi”.

GONG i dalje očekuje odgovore na šest pitanja

Iz Gonga su u četvrtak poručili kako i dalje žele odgovore na postavljenih šest pitanja vezanih uz imovinsku karticu Dubravke Šuice te ustvrdili kako premijer Andrej Plenković svojom reakcijom želi skrenuti pažnju s bitnoga.

“Unatoč pokušajima premijera Andreja Plenkovića da napadom skrene pažnju s bitnoga, Gong i dalje samo želi odgovore na postavljenih šest pitanja”, priopćili su iz Gonga te pojasnili zašto su ta pitanja poslali u Europski parlament.

“Imovinsku karticu tražili smo, kao što je to sama Dubravka Šuica sugerirala na saborskom Odboru za europske poslove, od Sabora. Sabor nas je proslijedio Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, a ono nam je uskratilo uvid pozivajući se na zaštitu osobnih podataka Dubravke Šuice.

S obzirom na to da odgovore nismo dobili u Hrvatskoj, u nadi da ćemo ih konačno dobiti, poslali smo pitanja odborima Europskog parlamenta i Kolegiju predsjednika klubova u EP-u koji će saslušavati Dubravku Šuicu”, izvijestili su iz Gonga.

U Gongu smatraju da bi hrvatska povjerenica u Europskoj komisiji mogla jednostavno zaustaviti višegodišnja nagađanja o porijeklu svoje imovine koju je ispitivala i porezna inspekcija. Dovoljno bi, kažu, bilo da objavi imovinske kartice s početaka svoje političke karijere, kao i nalaz porezne inspekcije vezano za njenu imovinu.

Gong premijeru: Imamo pravo znati

Također, smatraju da je premijer Plenković trebao osigurati da hrvatska i europska javnost saznaju odgovore na ta pitanja.

“Umjesto da se deplasirano obrušava na one koji postavljaju pitanja, premijer je trebao osigurati da hrvatska i europska javnost pravovremeno znaju odgovore na ta pitanja. Imamo pravo znati”, poručili su u priopćenju.

U priopćenju su ponovili pitanja za koja smatraju da Dubravka Šuica mora dati odgovor: “Kako misli voditi brigu o budućnosti demokracije u Europskoj uniji kada se hrvatska Vlada guši u korupcijskim skandalima? Kako će braniti vladavinu prava, a bila je protiv sankcija Mađarskoj zbog kršenja vladavine prava? Kako će se boriti za ravnopravnost, a bila je protiv dvaju rezolucija o rodnoj ravnopravnosti (Estrela report and Zuber report)? Kako je uspjela, radeći isključivo u javnom i državnom sektoru, steći imovinu procijenjenu na oko pet milijuna eura (vila u Dubrovniku, kuće na Pelješcu i u Cavtatu, stan u Zagrebu, stan u Dubrovniku, kuća za odmor u Hercegovini, jahta i tri automobila), o čemu su izvještavali mediji?”

“Porezne vlasti istraživale su, prema pisanju medija, nesrazmjer između prihoda i vrijednosti obiteljske imovine koji je navodno iznosio 1,5 milijuna eura. Zašto Šuica nije javno objavila sve dokumente poreznih inspekcija u posljednjem desetljeću, od 2001. do 2009. u periodu u kojem je bila zastupnica u Hrvatskom saboru i gradonačelnica Dubrovnika?”, pitaju se iz Gonga.

