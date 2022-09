Net.hr je istražio koliko ministarstava u Vladi premijera Andreja Plenkovića troše novca na PR usluge i s kojim PR agencijama imaju ugovore. Drugim riječima, ministri troše javni novac da bi usavršili svoje komunikacijske vještine. A nakon što je u tekstu na Net.hr-u novinarka Đurđica Klancir otkrila da agencija Media Val radi PR za Ministarstvo pravosuđa dok je istodobno suvlasnik te agencije Mario Aunedi Medek i član Radne skupine za izradu Zakona o lobiranju, priopćenjem se oglasio GONG.

Priopćenje GONG-a prenosimo u cijelosti.

Sukob interesa i fingiranje participacije

"Ministar pravosuđa Ivan Malenica imenovao je u radnu skupinu Zakona o lobiranju Marija Aunedija Medeka, suvlasnika agencije Media Val koja, kako su mediji sada otkrili, radi komunikacijsko savjetovanje za isto Ministarstvo. Medek je imenovan kao predstavnik struke za odonose s javnošću. Gong poziva Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa da provjeri je li ovim imenovanjem ministar prekršio načela djelovanja ili neki drugi institut Zakona o sprečavanju sukoba interesa, te je li trebao deklarirati potencijalni sukob interesa jer prema ZOSI-ju privatni interes ohuvća imovinsku i neimovinsku korist obveznika i povezanih osoba.

Ako ministar dekretom imenuje svog komunikacijskog savjetnika u radnu skupinu zakona za lobiranje, pitamo se: tko će točno u tom procesu štiti interes javnosti?

Osim mogućeg sukoba interesa, ovo potvrđuje spornu praksu fingiranja participacije kakvoj je sklona Plenkovićeva Vlada, na što smo nedavno upozorili reakcijom: Žeton udruge oblikuju zakone protiv korupcije. U zemlji premreženoj korupcijom, u radne skupne antikorupcijskih zakona uključuju se ljudi iz udruga bliskih vlasti, a ovdje i vlasnici tvrtki kojima je Ministarstvo klijent, stoga postoji opravdana zabrinutost da zbog rada s Vladom neće otvarati nikakva pitanja ili probleme koji nisu u interesi vladajućima, nego će biti niihove produžene ruke. No, ovaj slučaj otvara još jedno pitanje o razmjerima žetonizacije - jesu li odabrani akteri tu samo da umrtve kritičke glasove u razvoju propisa, ili još imaju i povlašteni "pristup stolu" kako bi skrojili propise za svoju maksimalnu ugodu poslovanja i ubuduće?

Vlada i Media val vole se javno

Inzistirajući godinama na uređenju lobiranja, Gong smatra kako je radi očuvanja javnog interesa, nužno transparentno urediti komunikaciju s javnim dužnosnicima koja se obavlja s ciljem utjecaja na donositelje odluka. Iako lobiranje može biti pozitivno u demokraciji, ono može biti mehanizam pomoću kojeg moćne skupine utječu na zakone i propise na štetu javnog interesa. I to može dovesti do neprimjerenog utjecaja, nepoštenog tržišnog natjecanja i zarobljavanja politike. Europska unija je to već odavno prepoznala ustanovivši Registar transparentnosti, u koji se akteri koji nastoje utjecati na javne politike nužno upisuju. Ako nacionalna politika prema lobiranju bude imala slabije mehanizme deklariranja interesa, ozbiljno je dovedena u pitanje mogućnost dužnosnika i tijela javne vlasti da se distanciraju od utjecaja različitih aktera koji im mogu pristupiti pod povlaštenim uvjetima.

Ranije je već Jutarnji list problematizirao odluku ministra pravosuđa oko imenovanja profesora koji su mu ocjenjivali doktorat u radnu skupinu za regulaciju sukoba interesa, a sada bi na regulaciju lobiranja trebao utjecati vlasnik agencije MediaVal, koja kako Net.hr otkriva, pruža komunikacijske usluge za Ministarstvo pravosuđa (i za još nekoliko ministarstava). Riječ je o agenciji koja je radila za Stožer u koronakrizi i bez natječaja dobila milijunski posao izrade stranice koronavirus.hr. Mario Aunedi Medek, osim što je suvlasnik Media vala, jest i predsjednik Hrvatske udruge za odnose s javnošću. Nije sporno da struka odnosa s javnošću ima svog predstavnika u radnoj skupini zakona o lobiranju, ali smatramo da je posve neprimjereno da to bude suvlasnik agencije čiji je ministar klijent", stoji u priopćenju GONG-a.