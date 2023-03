U studiju Net.hr-a gostovao je zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba Trpimir Goluža. Uvodno se u razgovoru osvrnuo na poskupljenje vode u Zagrebu, koje je u petak u popodnevnim satima, a nakon intervjua, stopiralo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Goluža je rekao da je to bespotrebno poskupljenje, jer intencija toga nije trenutno obnavljanje mreže već je intencija saniranje određenih dubioza u gradskom proračunu.

Komentirao je i lošu infrastrukturu vodovodne mreže, zbog koje često pucaju i cijevi. "Neosporno je da je to nešto što je aktualna gradska vlast naslijedila, neosporno je da je to posljedica dugogodišnjeg neulaganja, međutim, mislim da bi bilo puno bolje da je taj projekt pripremljen tako da točno znamo koje su crne točke u sustavu, što se planira raditi i na koji će se način raditi", kazao je.

'Opet se poseže u džep građana'

Govoreći o otpadu u Zagrebu, rekao je da to nije novi način prikupljanja otpada nego je novi način naplate otpada u kojem se ponovo poseže u džep građana. "Trošak usluga Čistoće je porastao za nekakvih 40-50 posto na nekakvoj prosječnoj razini. Ono što je u cijeloj priči sporno je to da nas uvijek uvjeravaju da je to nešto što se mora napraviti i da neće biti poskupljenje za prosječnog građanina, a onda vidite na kraju kada se podvuče crta da su prihodi koje ta poduzeća ostvaruju značajno povećani", rekao je, dodajući da se kod Čistoće radi o oko 100-tinjak milijuna kuna prihoda.

"Što se tiče samog načina zbrinjavanja otpada, on je napravljen preko koljena. Da biste uspostavili cijeli sustav, onda morate napraviti preduvjete da tako odvojeni otpad možete adekvatno i prikupljati i zbrinjavati, odnosno raditi oporabu tako odvojenog prikupljenog otpada, jer u protivnom nema smisla prikupljati taj otpad. Ono što je problem u Gradu Zagrebu je da ne postoje postrojenja koje su kadra odvojeno prikupljeni otpad na adekvatan način reciklirati. U situaciji smo da smo nametnuli nešto građanima, građane smo na neki način prisilili da nešto rade što na kraju može biti uzaludan trud jer se neće iskoristiti na onaj način na koji bi trebalo", ustvrdio je.

'Ovaj način zbrinjavanja otpada zasigurno nije dobar'

Rekao je da je velikoj većini građana koji žive u zajedničkim stambenim zgradama to povećalo trošak. Goluža je ustvrdio da problem otpada ima tu specifičnost da se ne može sakriti od opće javnosti. "Možete imati ne znam kako uspješne PR-ovce, ali ne može se sakriti jer svaki građanin to doživljava i vidi svakodnevno i to je preplavilo društvene mreže", kazao je u studiju Net.hr-a.

"Ovaj način zasigurno nije dobar. Mi smo s ovim načinom dobili da puno više plaćamo za puno slabiju i neredovitiju uslugu", kazao je, dodajući da će se broj odvoza miješanog komunalnog otpada smanjiti na samo jednom tjedno. "Ako smanjite frekvenciju odvoženja otpada, onda bi bilo logično i da smanjujete cijenu. Međutim, ovo je svojevrsna Alan Fordovska politika prikupljanja i naplaćivanja prikupljanja otpada", rekao je.

Štetni projekt spalionice: 'Ne mogu se oteti dojmu da netko u HDZ-u svjesno sabotira premijera'

Goluža se osvrnuo i na izgradnju spalionice medicinskog otpada u sklopu bolnice Rebro. "Dobro sam upućen u to, pratim to od samog početka i smatram to suludim pokušajem neodgovornih ljudi, koji za dobit od par milijuna eura žele uništiti zdravu perspektivu života nekih stotinjak tisuća ljudi. Iznenađuje, rekao bih hrabrost nekoga, da predlože da se krene u projekt izgradnje spalionice infektivnog medicinskog otpada u gusto naseljenom dijelu grada, u neposrednoj blizini stambenih kuća, dječjih vrtića, crkvi, domova za umirovljenike i praktički nadomak parka šume Maksimir, koje su plućno krilo grada Zagreba. To je nešto što pobuđuje sumnju u namjere ljudi koji su to predložili", rekao je.

"Ne mogu se oteti dojmu, jer to je plan na državnoj razini i plan HDZ-a i namjera HDZ-a, da netko u HDZ-u svjesno sabotira premijera Plenkovića, jer sam siguran kada bi Plenković bio detaljno upoznat s time što se želi napraviti na Rebru, da bi zaustavio tu suludu nakanu ljudi koji upravljaju KBC Zagreb", dodao je.

"Taj projekt je iznimno štetan. Da se radio o štetnom načinu zbrinjavanja opasnog infektivnog medicinskog otpada svjedoči činjenica da se takvi pogoni više nigdje u razvijenim zemljama Europe ne grade, a oni koji su izgrađeni nastoje se zatvoriti i staviti izvan funkcije. Jedna tehnologija koja je procijenjena kao opasna i koja se ne primjenjuje više u cijeloj Europi, želi se primijeniti u Hrvatskoj", rekao je.

"Moram priznati da sam sretan da se spontano okupila jedna velika grupa odgovornih i dobronamjernih građana koji žive u neposrednoj blizini KBC-a Zagreb i koji su se kvalitetno organizirali i koji su izrazili krajnje nezadovoljstvo tom namjerom. Ono što je jako dobro da su se stručno potkovali, to su ljudi koji su napravili na vrlo argumentirani način analizu potencijalnog utjecaja te spalionice na okoliš i nedvojbeno je da bi ta spalionica ispuštala u dimu određene kancerogene tvari koje bi u dužim izlaganjima značajno utjecale na zdravlje ljudi koji žive u okružju".

Upitan može li Zagreb stopirati projekt, kaže da ne može, no smatra da je grad dužan izraziti stav o tom projektu. "Međutim, Grad Zagreb ne želi izraziti svoj stav jer je očito u dogovoru s onima koji žele taj projekt, da nastoji šutke promatrati kako se radi šteta za građane i za sam grad", rekao je.

On je, dodaje, po hitnom postupku na sjednicu Gradske skupštine uvrstio prijedlog da se grad očituje kako je predmetno planirana izgradnja spalionice potencijalno štetna za zdravlje ljudi i da se izrazi kako nema podršku taj projekt. Međutim, taj prijedlog zaključka nije prošao.

Goluža smatra da se učinilo sve da početak izgradnje i sama izgradnja spalionice prođe ispod radara javnosti. "Naš gradonačelnik je u 5. mjesecu prošle godine bio službeno informiran od KBC-a Zagreb o namjeri izgradnje te spalionice, jer su oni poslali dopis kojim su tražili potvrdu da je taj projekt u skladu s GUP-om. Grad Zagreb je izdao tu potvrdu, a gradonačelnik Zagreba nije obavijestio nikoga o toj namjeri KBC-a, niti je obavijestio nas u gradskoj skupštini niti je obavijestio vijećnike u vijeću gradske četvrti Maksimir, niti mjesni odbor. Javna rasprava o tom pitanju je otvorena 20.12. da što manje ljudi uoči to, a onda je ta rasprava određena na najminimalniji period od 30 dana i na način koji je najmanje transparentan, onom staromodnom javnom raspravom, a ne e-savjetovanjem.

Potpuno ogolio gradsku vlast: 'Gradonačelnik me najviše razočarao'

Odgovorio je i na pitanje kako ocjenjuje dosadašnji mandat gradonačelnika Tomaševića. "Prvo da raščistimo jednu stvar - preuzeo je grad u jednom zahtjevnom trenutku. Nažalost, u tome svemu nije se snašao onako kao što je obećavao da će se snaći. Razlog tome je kadrovska potkapacitiranost ljudi koji su u platformi Možemo, njihova isključivost gdje oni ne prihvaćaju druge ljude koji nisu stasali uz njih u toj njihovoj političkoj platformi, razlog je nepovjerenje prema običnim radnicima u gradskoj upravi koje prelazi u paranoju da će netko protiv vas nešto raditi. Razlog tome je i ideološka ostrašćenost koju pokazuju i u tom pogledu moram priznati da me gradonačelnik najviše razočarao. Stvarno sam mislio da će u fokusu njegovog rada biti rješavanje velikih komunalnih problema koje ima grad Zagreb, a ne ideološka ostrašćenost i provođenje nekakve međunarodne agende koju mu očito nameću oni ljudi zahvaljujući kojima je došao u poziciju da postane gradonačelnik Zagreba.

Što je sve rekao o spalionici otpada na Rebru, automatima za parking koji ne rade u Zagrebu, plaćama za asistente u nastavi, odluci Visokog upravnog suda što se tiče ukidanje mjere roditelj odgojitelj te prosvjedu liječnika, pogledajte u intervjuu.