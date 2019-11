GOLDSTEIN PONUDIO ŠKORI DA GA PROVEDE KROZ ARHIV: ‘Svinjarija je to što desnica stalno priča o Jasenovcu’

Rekao je kako postoji želja minimaliziranja žrtvi Jasenovca te da se ti koji to zagovaraju moraju dogovoriti kako to napraviti

Nakon što je predsjednički kandidat Miroslav Škoro rekao da je “lažna vijest” objava u medijima da će “ako treba prekopati i Jasenovac”, profesor s Filozofskog fakulteta u Zagrebu Ivo Goldstein gostujući u Newsroomu N1 izjavio je kako je Hrvatski državni arhiv sam prekopao i da ga on poput vodiča može uvesti u to.

“Kao prvo, tko misli prekapati u Jasenovcu, zaradit će što se mene tiče krivičnu prijavu jer po kaznenom zakonu tko prekapa po kulturnom dobru po Kaznenom zakonu Republike Hrvatske, to je članak mislim 325. po kulturnom dobru od nacionalnog značaja može se kazniti kaznom do pet godina zatvora. Drugo, sve te gluposti, to su gluposti, su svinjarije. Da ne kažem ništa drugo. Da ne upotrijebim težu riječ, ali već sama svinjarija nije ništa loše što sam rekao nego je grozno da ta desnica stalno priča o tome. O tom Jasenovcu”, dodao je.

BUJANEC OBJAVIO SABOTAŽU? Škoro o snimci svog govora o ‘prekopavanju’ Jasenovca: ‘Da je ovo montaža čuje svako malo dijete’

Minimaliziranje žrtvi Jasenovca

Zatim je rekao kako postoji želja minimaliziranja žrtvi Jasenovca te da se ti koji to zagovaraju moraju dogovoriti kako to napraviti.

“Ima jedna ekipa koja kaže ‘u Jasenovcu nitko nije stradao’ ili tu ima različitih verzija. ‘Tu nitko nije stradao’, ‘stradali su samo politički zatvorenici koji nisu voljeli Hrvatsku’ ili ‘stradali su samo ljudi koju su bili internirani pa su od hladnoće umrli ili od bolesti, ali nitko nije na silu ubijen’, itd. Ali gledajte, njihov prijatelj Thompson pjeva ‘Jasenovac i Gradiška stara, to je kuća Maksovih mesara’. Prema tome, on kaže da su Maksovi mesari tamo nešto radili. Pa sad, nek se dogovore s Thompsonom jesu radili ili nisu radili, to je prvo”, kaže Goldstein.

Nadalje, kaže kako u javnoj ustanovi Spomen područje Jasenovac postoji studiozno izrađen popis od 83.811 žrtava. “Činjenica da je netko ubijen je potkrijepljena s više izvora. Ti ljudi su živjeli, ti ljudi su imali svoje egzistencije i njihova tragedija da su tamo ubijeni je dokumentirana u više dokumenata”, dodao je.

Koji broj žrtava je realan?

Što se tiče broja žrtava kaže kako je sigurno da nije točan podatak o 700 tisuća te da je realna brojka osamdeset i nešto do 100 tisuća. Problem su, kaže, romske žrtve budući da Romi nisu ulazili u popise stanovništva. “Međutim sada ovih zadnjih godina se rade intenzivna istraživanja o genocidu nad Romima i mi ćemo doći ja se nadam do nekih približnih brojki i o romskom genocidu”.

Politizacija Jasenovca

Komentirao je i politizaciju Jasenovca za koju smatra da je katastrofalna. “Naime, ta politizacija Jasenovca ne samo da je ružna. Svatko će reći ‘joj, to nas sramoti u inozemstvu’. Ma, baš me briga što se događa s druge strane Bregane. Mi živimo život ovdje. Dakle, činjenica da netko želi relativizirati zločinački karakter ustaškog režima, njegovu genocidnu i zločinačku ćud, njegovu privrženost povijesnom zlu s veliko Z. Dakle, to je bila jedna banda. Pavelić je došao zajedno sa svojim kompanjonima na kamionima preko Sušaka iz Italije i bježao je zajedno sa Švabama, s nacistima i to je to. To je ta jedna ekipa koja je došla i otišla. Ona Hrvatskoj ne pripada, ona nije Hrvatska. Hrvatska je antifašistička Hrvatska. Hrvatska je nastala temljem ZAVNOH-a 1943. godine. Uostalom, nisam to izmislio ja, to piše u Ustavu.

Mi moramo, ako hoćemo ozdravljenje ovoj državi napraviti dvije stvari: prvo reći tko je bio na pravoj u Drugom svjetskom ratu, a tko na krivoj strani. Na pravoj strani su bili partizani. Istovremeno, moramo reći da taj partizanski pokret je napravio neke stvari kojih se moramo sramiti i koje moramo na pravi način objasniti i osuditi. To su bili zločini protiv čovječnosti i ratni zločin na kraju Drugog svjetskog rata. Ali, uvijek moramo pri tome znati da taj rat nije počeo kao što bi ta ustaškonostalgičarska ekipa voljela da je rat počeo u svibnju 1945. Nažalost nije, počeo je u travnju 1941. godine”, rekao je zaključno Goldstein za N1.