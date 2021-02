‘GODINU DANA SMO U NEKOM MENTALNOM LOGORU’; Zorić: ‘Nismo svi isti, naš način života je drugačiji od japanskog ili nordijskog’

Glavni direktor HUP-a nada se skorašnjoj relaksaciji mjera, ali ističe kako Vlada i dalje treba nastaviti davati mjere pomoći poduzetnicima: ‘Problem je dvostruke naravi, s jedne strane financijski, a s druge strane mentalne prirode jer nam svima to nedostaje. Nismo svi isti, naš način života je drugačiji od japanskog ili nordijskog i mislim da će nama to u smislu relaksacije značiti puno, ako do toga dođe’

Damir Zorić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) gostovao je u Newsroomu N1 televizije u kojoj je govorio o dugovima bolnica prema veledrogerijama te se osvrnuo i na trenutne epidemiološke mjere izrazivši nadu da će se mjere uskoro popustiti.

Dug prema veledrogerijama

Govoreći o dugu prema veledrogerijama, Zorić je rekao kako se radi o egzaktnom dugu, odnosno da se radi o ugovornim iznosima koje je potrebno platiti za isporučeno. “Veledrogerije su svoje rekle, sada očekujemo odgovor s druge strane. Svjesni smo da taj odgovor u ovakvim okolnostima, kako god se plati, neće biti adekvatan ako se nešto strukturno ne poduzme, ako ne dođe do korjenite reforme u tom sustavu koji je u stanju uvećavati te troškove i po 200 milijuna mjesečno”. Istaknuo je kako se ne radi o milijunima, već milijardama kuna duga te dodao kako novca koji je na raspolaganju bolnicama nema dovoljno. “Ako imate situaciju da ravnatelj jedne bolnice kaže da čitav iznos sredstava koja imaju na raspolaganju bolnica potroši na plaće zaposlenika, onda vam je jasno da ili se krivo troši ili se ne odobrava dovoljno ili treće, što je sasvim izvjesno, nema dovoljno. Ako nema dovoljno pitanje je kako ono što ima rasporediti na najbolji način ili kako osigurati nove izvore sredstava”, rekao je Zorić za N1.

Također, naveo je kako je u svijetu praksa da postoje medicinski upravitelj i menadžer, a “kod nas ne znam da imamo igdje slučaj da kvalificirana osoba upravlja sustavom. Ali, i da dovedete najboljeg, ako nemate dovoljno sredstava ona situaciju nije moguće riješiti”, rekao je Zorić te naglasio da je vrijeme za reforme budući da se radi o našem zdravlju, a ono je, kako je rekao, najvrjednije što imamo. Dodao je kako su dugovi za lijekove tek jedna petine onoga što se troši u bolnicama te da je očito da se u tom sustavu “ili neracionalno troši ili neracionalno upravlja”.

‘Godinu dana smo u mentalnom logoru’

Zorić se osvrnuo i na trenutno epidemiološke mjere, naglašavajući kako se nada da će doći do relaksacije. “Kao i svi, priželjkujem relaksaciju. Za sad ti epidemiološki uvjeti se dobro razvijaju, nadam se da će to pomoći svima. Godinu dana smo u nekom mentalnom logoru koji nije dobar za nikoga”, rekao je. Naglasio je da se radi o problemu koji je dvostruke naravi. “Teško je ljudima objasniti kako na benzinskoj crpki možeš uzeti kavu, a kako na zagrebačkom sajmištu ne možete dopustiti trgovanje za stotinu ljudi. Ali, država se tu držala principijelno i tvrdo svoje politike. Problem je dvostruke naravi, s jedne strane financijski, a s druge strane mentalne prirode jer nam svima to nedostaje. Nismo svi isti, naš način života je drugačiji od japanskog ili nordijskog i mislim da će nama to u smislu relaksacije značiti puno, ako do toga dođe”, rekao je glavni direktor HUP-a, dodajući da Vlada i dalje treba nastaviti s pružanjem mjera pomoći poduzetnicima. “Pred nama je izuzetna zadaća da održimo poslove svim mjerama koje su na snazi kako bi se gospodarstvo očuvalo. Velike tvrtke posluju, imaju poteškoća ali su puno snažnije i otpornije nego male koje lako uđu u krizu”, zaključio je Zorić.

