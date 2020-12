GODINA JE BILA BURNA, NO SVE JE OSTALO ISTO: Hrvati i dalje najviše vjeruju HDZ-u: Evo koji političar im je najbolji, a koji najgori

S kakvim rejtingom stranke i političari ulaze u posljednji mjesec godine za koju svi žele da što prije prođe?

Kao i svakog mjeseca, RTL vam ekskluzivno donosi novi CRO Demoskop za prosinac. Rezultate istraživanja preferencija javnog mnijenja koje radi Promocija Plus analizira Damira Gregoret.

Iz novog istraživanja jasno se iščitavaju neki trendovi, no vladajuća stranka i dalje je prvi izbor građana. HDZ bira 29,2 posto ispitanika što je blagi rast u odnosu na studeni kada im je rejting pao. Istovremeno SDP s novim vodstvom nastavlja blago rasti; u prosincu su na 20,5 posto. Ostale opcije su znatno udaljenije, no borbu za treće mjesto dobio je Most (8,7 posto).

Toj su poziciji jako blizu i Domovinski pokret (7,9 posto) koji bilježi rast rejtinga kao i platforma MOŽEMO! koja bilježi pad rejtinga u odnosu na studeni (6,4 posto). Objedinjenu Stranku s imenom i prezimenom i Pametno kao CENTAR bira 2,2 posto ispitanika. Slijedi IDS sa 1,7 posto. Isti rejting (1,7 posto) ima i Živi zid, slijedi HSS s 1,6 posto, pa stranka zagrebačkog gradonačelnika BM 365 s točno 1,0 posto. Ostali su ispod toga, a neodlučnih je 13,4 posto.

Tko je najveći pozitivac u očima građana?

Najpozitivniji političar, uz rast osobnog rejtinga, i u prosincu je premijer Andrej Plenković – u takvom ga svjetlu vidi više od petine građana (21,5 posto). Da je to predsjednik Zoran Milanović poručuje 15,8 posto ispitanika, nešto manje nego u studenom. Daleko od vodećeg dvojca, ali ipak na trećoj poziciji je novi predsjednik SDP-a Peđa Grbin (3,3 posto). Sličan postotak, oko tri posto, imaju i Tomislav Tomašević (3,2 posto), Vili Beroš (3,0 posto) i Zdravko Marić (3,0 posto).

Slijede Miroslav Škoro (2,6 posto), pa Nino Raspudić (1,5 posto). Pozitivan doživljaj ostalih političara je još niži, a Nitko je i dalje čest izbor među građanima (18,6 posto).

Najnegativniji dojam ostavlja…

Konačno su prošlog mjeseca sjeli za zajednički stol na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost, a s trona ljestvice najnegativaca predsjednika je ovoga mjeseca smijenio premijer. Andrej Plenković tako je, baš kao i početkom godine i najpozitivniji ali i najnegativniji političar (21,4 posto). Drugi izbor je predsjednik Milanović (17,7 posto), no smanjio je negativni doživljaj za više od četiri postotna boda u odnosu na studeni.

Za razliku od premijera koji je uz ostalo i osobno predstavio nove korona mjere, a u javnosti je aktivan i unatoč zarazi koronavirusom, predsjednik se u javnosti gotovo ne pojavljuje, ne kritizira ni preko Facebooka ili maila, a taktika manje je više očito se predsjedniku ovdje isplatila. Rast negativnog doživljaja od gotovo tri postotna boda bilježi zagrebački gradonačelnik Milan Bandić (8,4 posto).

Negativni je doživljaj udvostručio Miroslav Škoro (4,0 posto). Slijede Gordan Jandroković (2,6 posto) i Milorad Pupovac (2,2 posto). Među top deset negativaca su i Tomislav Ćorić (1,8 posto), ali i Vili Beroš (1,5 posto), a da su negativni svi političari poručuje 9,6 posto građana.

Ocjena rada

Blagi rast prosječne ocjene bilježi Ured predsjednika (2,90), blagi pad Vlada (2,56) i Sabor (2,31) no prosječna ocjena je ista – dvije trojke i dvojka za parlament.

Pad optimizma građana

Završavamo s društvenim optimizmom, odnosno nastavkom njegova pada. U travnju, na vrhuncu prvog vala koronavirusa optimizam je bio rekordan, to je ovdje i vidljivo, a sada 67,4 posto građana smatra da idemo u pogrešnom smjeru.

Napomena: Istraživanje je provela agencija PROMOCIJA PLUS od 1. do 4. prosinca 2020. CATI metodom (telefonski) na reprezentativnom uzorku od 1300 punoljetnih građana Republike Hrvatske. Standardna pogreška uzorka iznosi +/- 2,77 posto, uz razinu pouzdanosti od 95 posto.